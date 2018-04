Santiago Auserón: "En 'Vagamundo' aspiro a ser un músico más de la orquesta"

"Estoy fuera de terreno pero toda mi vida ha sido un aprendizaje, así que, ahora, con una orquesta clásica, me encuentro muy cómodo y a gusto. Y me reconozco en mis canciones". Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) es varios músicos en uno , y además de liderar Radio Futura, quizá el mejor grupo español de los últimos 25 años, se ha adentrado e investigado en terrenos como el jazz o el son cubano. Tras probarse en formatos de todo tipo, hace un par de años se embarcó en un proyecto sinfónico, ‘Vagamundo’ , que solo le ha dado satisfacciones y que este fin de semana va a escucharse en Huesca y Zaragoza . El Gobierno de Aragón lo ha programado para el puente de San Jorge, con la Orquesta Reino de Aragón arropando a uno de los músicos más carismáticos del panorama musical hispano (este sábado, 20.00, Palacio de Congresos y Exposiciones de Huesca; el domingo, 20.00, Auditorio de Zaragoza).

Auserón participaba este viernes en el ensayo general, y asentía satisfecho al escuchar algunas de las indicaciones de Ricardo Casero, el director de la orquesta. La principal: "No hay que tocar las notas, hay que interpretarlas –requería a los músicos–. Tocamos música para emocionar".

Y emociona escuchar temas que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de españoles (‘Río Negro’, ‘Annabel Lee’, ‘La negra flor’, ‘El forastero’ o ‘El desterrado’) en los instrumentos de una orquesta como la Reino de Aragón.

Del reto sale airosa gracias a la calidad de los arreglos. No es fácil coger una canción de Juan Perro, versionarla para orquesta y conseguir que sea la misma pero más rica y envolvente. Lo ha conseguido Amparo Edo, trompista, compositora y directora.

"Amparo es una compositora con todas las letras y sus arreglos me resultaron sorprendentes –señalaba este viernes Auserón en un descanso del ensayo–. En su trabajo he escuchado cosas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca y, al mismo tiempo, ha sido fiel a la intensidad de la música".

El formato sinfónico, en el que se ha integrado un guitarrista con el que ha trabajado también Auserón, Joan Vinyals, le ha obligado a cambiar la forma de cantar temas que le han acompañado durante lustros.

"No es lo mismo, obviamente. Aquí tengo que cantar para que la masa sonora de la orquesta sea convergente. En los grupos de rock o de jazz, en agrupaciones pequeñas, los cantantes aprendemos a mover el tempo de cada canción de manera libre. Pero poner de acuerdo a 80 músicos es diferente. Hay que cantar más pleno, más ‘marcato’, como dice el director... Y yo estoy acostumbrado a cantar perreando, mandando siempre el color de mi voz. Aquí aspiro a funcionar como un músico más de la orquesta".

Canciones y arreglos

El director al que mencionaba Auserón, Ricardo Casero, ya se ha enfrentado varias veces al programa (con entradas agotadas y ovaciones en todos los sitios donde se ha interpretado) y subrayaba este viernes que ‘Vagamundo’ "es un concierto sinfónico para disfrutar".

Y el público lo hace desde el primer minuto. "La calidad sonora del espectáculo sorprende, pero el éxito, en primer término, se debe a las canciones de Santiago –señala–. Y, en segundo lugar, al sensacional trabajo que ha realizado Amparo Edo, que ha conseguido que nuestra interpretación trasmita lo que Santiago quiere en cada uno de los temas. Hay introducciones bellísimas y la música está muy bien dicha; la calidez de la escritura te capta desde el primer momento. Desde que estrenamos el espectáculo con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León queríamos traerlo aquí. Ahora ha sido posible gracias al Gobierno de Aragón y estamos seguros de que va a sorprender".