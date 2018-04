Rayden: "Continúo en mi línea, torcida, pero siempre hacia arriba"

Diría que soy una persona que tiene inquietud por la palabra. Y que le gusta coquetear con ella, llevarla de diferentes formas, ganarse la vida jugando con ella.

‘No hago rap’ es uno de sus últimos temas. ¿Responde así a los puristas que critican su estilo?

La canción es más bien un inicio irónico. Los estilos de música minoritarios, con todas las comillas del mundo, parece que tienen que estar abanderados por el purismo, el purismo de un género que nace de la mezcla. Me gusta entrar de esa forma curiosa. Y, a la vez, termino en un giro que denota lo que intento mostrar.

Y tan giro: "Hago más por él que tú sin hacerlo".

Exacto. Pero por ese punto de, mira, no escupas hacia arriba porque, a lo mejor, yo sirvo de puente. Y gracias a que lo mío tiene una mayor apertura, luego intentan escuchar cosas más ortodoxas, más hueso. O al revés.

‘Antónimo’ es el título de su último disco, que lo trae mañana a Zaragoza. ¿Quién es el suyo?

Hay tantos. Gente como Cristina Cifuentes, que no predica con el ejemplo, que dice cosas que no demuestra, que hace dinero atendiendo solo a intereses propios.

Cantaba en uno de sus temas sobre la necedad y sobre la valentía. ¿Cabe el equilibrio?

No hay mayor necio que el valiente (risas). Aún así, si tuviera que elegir, sería valiente.

¿Qué escribiría para su epitafio?

Continúo en mi línea, torcida, pero siempre hacia arriba.

¿Utiliza la música como denuncia social o como terapia?

Mi música nace de la vivencia. Si lo que me rodea es un momento en el que conviven ciertas personas, hay que hacer un ejercicio grande de insensibilidad y de opacidad para no mostrarlo, aunque sin rozar lo panfletario. Además, con el nacimiento de mi hijo, me fijo en lo que me rodea. Veo en qué mundo va a crecer y casi tengo que pedirle disculpas.

¿Y ha cambiado su visión de la música el ser padre?

No. Lo ha potenciado todo, para bien o para mal. Lo que antes me daba más pavor, ahora me da más. Y lo que antes me llenaba, ahora me llena más.

Dice que hay más cultura del gintonic que de la música.

Sí, cada vez más. Las plataformas de ‘streaming’ denostan el valor de la música, que se convierte en un elemento más. Y la gente, en los conciertos, se pone a hablar. O ni siquiera lo ven, lo graban para revivir algo que no han podido vivir en directo. En España, la música es cada vez menos arte.

¿Considera que están cambiando los prejuicios acerca de los raperos, al menos en España?

Quiero pensar que sí. Si, a estas alturas de la canción, hay gente que sigue pensando que llevamos un arma escondida, mal vamos. Al final, se demuestra que somos gente que cuidamos la palabra, que tenemos algo en la cabeza, aparte de pelo o gorra.

Su cara de bueno, ¿le perjudica o le diferencia?

Siempre la he visto como un perjuicio. Si tienes cara de cabrón e intentas buscar integridad, eres el rebelde redimido. Si tienes cara de bueno e intentas buscar la entereza, eres un meacolonias.

Aparte de con otros artistas de hip hop, ha colaborado con músicos españoles de muy distintos estilos (Rozalén, Leiva, Marwan, Bely Basarte, Sidecars...). ¿Quién le queda pendiente?

Bastantes. Desde gente como Pablo López a Kase O, que parece mentira que siendo tan amigos no hayamos hecho todavía un tema juntos. Rufus T. Firefly, Vetusta Morla, Fito... Y otros tantos fuera de España.

‘Antónimo’ es el primero de tres álbumes. ¿Puede adelantar algo de los dos siguientes?

El siguiente será ‘Sinónimo’. Ahora mismo estoy grabando con Iván Ferreiro. Más que buscar los contrarios, buscará lo que nos une. Y rompiendo con la etimología, buscará el sino, el destino como lugar en el mundo. El último será ‘Homónimo’.