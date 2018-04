Javier Bardem dice que trabajaría con Woody Allen si le interesara el papel

Javier Bradem aceptaría trabajar con Woody Allen, acusado de abusos sexuales por su hija adoptiva Dylan, si el papel que le ofreciera le interesase, dijo el actor en una entrevista en la web del diario "Le Parisien", con motivo del estreno en Francia de su nueva película 'Loving Pablo'.

"No me considero nadie para decir si Woody Allen es culpable o no (...) Desde el punto de vista de la Justicia la situación es exactamente la misma que cuando rodé con él en 2007" para "Vicky Cristina Barcelona", dijo Bardem.

Para el intérprete, el movimiento de denuncia del acoso sexual "#MeToo" (#YoTambién) es "formidable", aunque opinó que "hay que ser prudente" con juzgar en la plaza pública.