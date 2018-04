Helena Millán expone los seres imposibles que creó para los títeres a lo largo de 30 años

Aragón también ha sido y es tierra de marionetas y titiriteros. Helena Millán (Zaragoza, 1957) lleva al pie del cañón más de 30 años y ha sabido dar voz y temblor, movimiento y acción a sus criaturas. De ahí que la exposición que se inaugura mañana, en el Torreón Fortea, a las 19.00, sea algo más que un modesto acontecimiento. Se titula precisamente ‘Marionetas’ y la directora teatral, actriz y manipuladora de hilos y telas ha contado con la colaboración de dos expertos y compañeros de viaje: el pintor y escenógrafo Ignacio Fortún y el citado Adolfo Ayuso, que elogia así su labor: "Helena Millán no parece ser de este mundo pero, sin duda, su presencia y las de sus marionetas lo hacen mucho más interesante".

El retablo y el taller

"Les agradezco mucho su apoyo. He querido mostrar lo que hay antes de convertirse en espectáculo, todo el desarrollo en la mente y en el taller. Hemos recreado en el Torreón Fortea mi taller, con vinilos, y el propio banco de carpintero dónde hago las tallas de las cabezas de las marionetas y donde realizo su construcción. Es un retablo, diseñado por Nacho Fortún, con sus escenografías y títeres, y muchas marionetas", dice Helena Millán, que tiene su casa en las afueras de Zaragoza, y allí ha instalado un auténtico santuario y escenario para sus criaturas.

La mujer recibió el premio a la mejor producción del teatro aragonés en 2012 por ‘Cajal, el rey de los nervios’: "También hay algunas piezas cedidas por otras compañías que me encargaron construir personajes para sus espectáculos como El Silbo Vulnerado, Teatro Che y Moche y Viridiana. Esos seres conviven con mi producción en solitario y con otras obras mías, creadas junto a Pepe Otal o Paolo Valenti. Hay obra desde mis comienzos".

Con su peculiar sentido del humor advierte: "No están piezas muy importantes como el payaso Grock o el caballo Babieca y Candela la equilibrista, pero es que estos tienen bolos". Helena también ha colaborado con el cine: creó las figuras del mediometraje de ficción de ‘El hueco de Tristán Boj’ de Paula Ortiz.

Diálogos de la emoción

Helena Millán pertenece a la estirpe de los Pepe Otal, Jordi Pinar, Los Titiriteros de Binéfar, Teatro de Medianoche, Arbolé, Garabaita o Caleidoscopio, entre otros, y tiene claro una cosa: los muñecos se comunican con ella. "Claro que me hablan, desde el comienzo de la construcción. Ya en el banco de trabajo hacen sus pinitos y me muestran lo que les gustaría hacer aparte de lo que yo hubiera pensado. Todo aquello que cambie de forma con la presión de los dedos o las gubias, me cautiva", matiza. Añade Ayuso: "El entendimiento entre el títere y el titiritero es indispensable", matiza Ayuso. ‘Marionetas’ revela toda una artesanía del oficio a partir de figuras fabricadas con materiales tan distintos como madera, cartón, terracota o látex.

Apunta Helena Millán: "Muestro cómo en este oficio nuestro se hace de todo. Se piensa, se sueña, se dibuja, se modela, se talla, se cose, se pinta, se peina, se ilumina, se ensaya y se actúa…, y muchas cosas más".

De todo ello sabían mucho García Lorca, Valle Inclán, Rafael Dieste o Eduardo Blanco-Amor, que escribieron y soñaron para estas figuras de trapo o de hilo que tienen la excepcional facultad de llenarse de vida y de provocar una riada de emociones. La marionetista realizará ocho visitas guiadas y ocho talleres para escolares y para familias.