La música de Fito y Fitipaldis pone a cien a un pabellón lleno hasta la bandera

Veinte años de carrera. Veinticuatro ciudades en concierto. Y Zaragoza, una de ellas. Por la música del veterano cantante Fito Cabrales no pasan los años. Sus estribillos se repiten como los carteles de ‘no hay entradas’ en sus conciertos. Unos letreros que, como no podía ser de otra manera, se colgaron este viernes en las taquillas del pabellón Príncipe Felipe. Ellos fueron los únicos que se perdieron un concierto multitudinario, con una puesta en escena que no decepcionó a los miles de asistentes a una cita en la que la invitada estrella fue la cantante zaragozana Amaral, quien interpretó junto al "maestro" del rock el tema ‘Entre la espada y la pared’.