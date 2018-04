"Nuestro humor no envejece con el paso del tiempo" José Miguel Marco

Carles Sans, uno de las 'ruedas' que componen Tricicle, ha participado este viernes en un encuentro digital con los lectores de Heraldo.es con motivo de su visita a la capital aragonesa, en la que presentan 'HITS', su último espectáculo.

Hola, Carles. Tengo 23 años y lo cierto es que hasta ahora no he visto ninguno de vuestro espectáculos. ¿Qué me dirías para convencerme de que vaya a ver ‘HITS’? Malena

Pues que es justo el espectáculo que tienes que ver porque es lo mejor de lo mejor de nuestra carrera, así te darás cuenta de lo que te has perdido todos estos años….