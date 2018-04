Akatz celebra 25 años de música jamaicana en Zaragoza

Su vocalista Unai 'Bita' Quecedo explica la carrera de la banda, con más de 400 conciertos a sus espaldas. “Nos interesaba mucho aquella música, que se basa en tres corrientes: el calypso, el ska y el reggae. Había un abanico muy amplio que incluía otros aromas: el rocksteady, el jazz, el blues, el rythm and blues, la música brasileña, el swing, y fuimos directamente a la raíz, a la historia, a los clásicos. Nos empapamos de todo ello, con discos, con películas, y así hemos ido construyendo nuestra carrera”, cuenta.

Una carrera adornada con doce publicaciones entre sencillos, álbumes y recopilatorios. Merecen una especial atención títulos como ‘Fiesta del 73’ (2015), ‘Vuelta y vuelta’ (2015) y ‘Go Go’ (2017). La banda actualmente está formada por Alberto Cuelho (bajo), Andrés Navascués (órganos y pianos), Aratz Diez (trombón y coros), Borja Goñi (guitarra), Oskar Redondo (saxofón y flauta), Oliver Munilla (trompeta y coros), Íñkgo Elexpuru (batería y coros), Jorge Álvaro (percusión) y el citado Unai Quecedo, su voz principal.

Humor, cine y literatura

Dice Unai que son, por la elaboración de los temas, en cuanto texto, melodía y arreglos, un grupo muy coral. “Todos participamos un poco en las canciones. Yo escribo temas, el trompetista Oskar Munilla también, y le ha cogido gusto. ¿Qué nos interesa? Las mujeres empoderadas, el humor, el cine, los dobles y triples sentidos de las cosas, y un humor que tiende al absurdo. Siempre intentamos ser un poco transgresores”, señala Unai, y acude a algunas referencias reconocibles por todos como Martes y Trece, Faemino y Cansado, los Monty Python. “¿‘¡Vaya semanita!’? De entrada, le habría dicho que no, pero lo que nos ha interesado del programa y de ese tipo humor ha sido que han demostrado que se puede hacer sarcasmo e ironía de todo tipo de asuntos, incluso de los más dramáticos, como también lo han hecho otros cineastas como Nacho Vigalondo y Borja Cobeaga”.

Del cine damos un salto a la literatura. Y aparece en lontananza la figura de Fernando Aramburu y su novela ‘Patria’. “Nos parece importante que se publique una novela como esa, que revela el miedo, el dolor y la parte más callada del conflicto. La novela es un altavoz de los que se han sentido intimidados. Y a la vez, y hablo en un plano personal, me desconcierta un poco que se haya cambiado la m de Aramburu por la n de Aranburu, que en euskera significa ‘la cabeza del valle’. Es como si renunciase a un rasgo de identidad que lo vinculaba muy directamente con el territorio, con la lengua, etc.”, dice Unai.

Cita otras referencias que le interesan: “Hay muchos autores interesantes. Me cuesta mucho leer las novelas tan extensas de Kirmen Uribe, básicamente por eso, por su extensión. Me gustan mucho Jon Bilbao y la carga poética de Bernardo Atxaga, que ha sido tan decisivo, y me siento muy cómodo ante la obra de Anjel Lertxundi. Pero seguro que mis compañeros tienen otra visión y otros gustos”, dice.

Radio Futura, Brian Ferry, sexy y elegancia

En ese universo de las afinidades electivas, Akatz admira la trayectoria de Radio Futura y proyectos como los Soweto y Glaucoma, pero hay muchos más. “El concierto de Zaragoza es importante para nosotros. Queremos dar lo mejor de nuestra carrera. Será un concierto muy interactivo; nos encanta conectar con el público. Tocaremos algunos de nuestros temas, pero luego aceptaremos peticiones. Habremos compuesto entre 60 y 70 temas. Intentaremos ofrecer muchas cosas”, matiza Unai Quecedo, que a veces recuerda los gestos y la elegancia de Brian Ferry.

“Nos interesa mucho la puesta en escena. De Brian Ferry me gusta mucho esa mezcla de lo sexy con la elegancia, aunque no se puede decir que yo haya sido un seguidor suyo exactamente. Me gusta más su estilo que su música. La puesta en escena es muy importante y la seducción también es una de las armas del intérprete. Es una herramienta que te permite estar aún más cerca del público”, concluye el vocalista de Akatz.

EL CONCIERTO

Akatz. Concierto de los 25 años. Sala López. Calle Sixto Celorrio, 2. Sábado, 14. A las 21.30 horas.