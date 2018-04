Jorge Ponce: "A este paso nos van a quitar el trabajo los políticos"

Nada más empezar, ya decimos que eso de 'Hard Party', de vestirnos como si fuéramos raperos de Nueva York, es todo una mentira. A mí me queda esa ropa como a un impostor. No es una fiesta, son tres monólogos, somos tres amigos. Yo, destrozado por la paternidad. Y Antonio Castelo e Iggy Rubin, buscando su lugar en el mundo.

¿Hasta qué punto es importante la improvisación?

Mucho. Además, solo, puede ser un poco difícil. Pero entre dos o tres compañeros que sepan hacerlo, es lo más fácil. Hay una parte de ‘Hard party’ en la que nos reímos con y del público. Y funciona mucho, porque la gente valora la frescura, el hecho de que se te ocurra en el momento.

¿Qué papel juega el público?

Tenemos una parte que la llamamos ‘Hard love’, un ‘dating show’ en el que a alguien del público le buscamos pareja entre los propios espectadores. Le vendamos los ojos y empezamos a hablar con los candidatos. Eso es lo más interactivo. Quien no salga ahí se puede relajar y venir simplemente a reír y divertirse.

Ahora lo están petando en el 'late night show' 'La resistencia'. ¿Cómo es dirigirlo con un tipo como Broncano?

Pues mira, si lo conoces, es fácil. Si no, puedes darte un golpe bastante interesante. Es un tío al que no le gusta la perfección. En el programa se nota, es un ‘show’ muy imperfecto. Pero ningún fallo rompe el ritmo. Y eso al principio cuesta. En nuestro caso es básico, porque tenemos poco presupuesto. No podemos ser como ‘El hormiguero’, que es maquinaria televisiva fina.

¿Cuánto dinero tiene?

Vaya, no me la esperaba -risas-. Alguna vez sí había pensado, ¿me lo preguntarán algún día? Pero no me esperaba que fuese en HERALDO. Tengo unos 50.000 euros. Podría hacer un chiste, pero es la verdad. Y espero que siga ahí, porque esta profesión es muy inestable y no sé cuando lo necesitaré.

¿Es real el Jorge Ponce que vemos en la televisión?

En 'La resistencia' se ve al que más se parece al de verdad. Es un programa donde me dejan expresarme con libertad, hacer un humor que sí es negro, pero sin faltar por faltar. Detrás de cada palabra que digo, incluso improvisando, hay algo que no pienso realmente. Uno de los aciertos del formato, que también sucede en 'Hard party', es que contamos muchas anécdotas que son verdad. Y eso la gente lo compra muchísimo.

¿Existe alguna línea que no cruzaría?

No creo. Es que no creo en esto. Hace poco condenaron a 'Mongolia' por una portada con Ortega Cano, por "vulnerar su honor". Yo creo que el honor de una persona se lo trabaja uno. Nadie puede romperlo. Aparte de que es un término arcaico y medieval. Se habla mucho de los límites del humor, pero no de los del no humor. La gente dice cosas gravísimas, sin ningún tipo de ironía. Y a ellos nadie los juzga. Otros hacen un chiste de según quién o qué y lo llevan a juicio.

¿La provocación es humor?

Sí, es uno de los mecanismos. A no solo mí me gusta solo el humor negro. También hay humor blanco super elegante, costumbrista, absurdo... Lo que no me gusta es cuando la provocación es solo provocación, sin tesis. Ahora, ¿libertad para hacerlo? Toda. Los de Hazte Oír, por ejemplo, hacen un humor muy negro. Lo que pasa es que hay gente que defiende la libertad de expresión hasta que no le gusta lo que escucha.

No es por quitar mérito al programa, pero hay noticias en España que os dan un material interesante para hacer risa.

De hecho, hay algunas que son tan, tan fáciles, que las descartamos. Hay veces que el humor te viene hecho. Por eso intentamos buscar alguna donde el chiste no esté ya en el titular, porque a este paso nos van a quitar el trabajo los políticos.