La 1 emitirá el arranque de la gira de 'Operación Triunfo' en Barcelona

La 1 emitirá el próximo miércoles, 18 de abril, el concierto con el que arrancó la gira de 'Operación Triunfo 2017', celebrado el pasado 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 17.000 personas.

Según informa RTVE en una nota, los espectadores podrán volver a ver a los 16 concursantes de la academia de OT y rememorar las actuaciones del programa producido por Televisión Española en colaboración con Gestmusic.

En el escenario, se pudieron escuchar temas como 'Camina', 'La revolución sexual' o 'I'm still standing', con la que abrieron el recital y, además, podrán revivir en directo temas como 'Shake it out', en la voz de Amaia, o 'Issues', de Aitana, entre las 36 canciones que están sonando durante el tour en forma de interpretaciones solistas, duetos o grupales.