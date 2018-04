Ana Romero: "El Rey va con absoluta firmeza en Cataluña contra la independencia"

Ese espejo es todo: su padre, el país, la mujer, la madre, las hijas, las hermanas... Utilizo la alegoría de Dante de la selva oscura para hacer el símil de lo que se aprecia en los primeros 40 meses como Rey. Es un reto diario. He cogido una muestra del reinado, que es de aúpa, como en los últimos diez días, entre obstáculos, incomodidades y retos.

Es el Monarca más preparado de la historia de los Borbones...

¡Menos mal! Es el primero que tiene un título universitario y un máster de verdad, en Georgetown, de relaciones internacionales. Pero más importante es que Felipe VI nació en España y no en el exilio, como su padre, y se crió en el palacio de la Zarzuela como futuro rey.

Dice que en 40 meses apenas ha vivido nueve de tranquilidad y la crisis de Cataluña ha sido una carrera de obstáculos.

Me gusta esa imagen del Rey saltando obstáculos. Lo afronta cada día. La crisis catalana lo tiene absorbido desde el año pasado y es su gran decisión institucional. La monarquía habla a través de gestos, más que con palabras, y el lunes eligió estar en Barcelona con los jueces, donde saludó al juez Pablo Llarena. Los gestos son muy pensados y no espontáneos. El Rey va con absoluta firmeza en Cataluña contra la independencia desde el principio y no le tiembla el pulso. Pero el asunto no ha terminado todavía.

¿El rey Juan Carlos fue el mejor para la Transición y Felipe VI para la situación actual?

Ser rey y convivir con otro es complicado. La primera Transición fue mucho más fácil que la segunda porque Juan Carlos I nos traía una democracia que quería todo el mundo. Ahora cada uno quiere una cosa diferente y hay multiplicidad de pareceres encontrados. Felipe VI tiene que servir un cáterin para todos y lo tiene más difícil que su padre. Juan Carlos I sedujo a Carrillo porque no podía rechazarlo y eso suponía que viniera a España. Felipe VI no va a ofrecer la república a Pablo Iglesias, que es lo único que aceptaría. La situación es completamente distinta y el carácter influye.

Usted desvela cómo propusieron la abdicación a Juan Carlos cuatro asesores, entre ellos el general Félix Sanz, jefe del CNI...

En otoño de 2012 y fueron los cuatro magníficos. La relación del rey Juan Carlos con el general Félix Sanz da para un libro porque fue muy humana y se hicieron amigos cuando lo nombró Zapatero como Jemad en 2004. El Rey se dio cuenta de que no podía seguir por su salud, la relación inadecuada y los problemas con la familia. Al primero que se lo dijo fue al general Sanz, pero no porque ya fuera el jefe del CNI sino por su relación personal. Felipe VI conserva este vínculo y es uno de los pocos personajes heredados. El general le pidió al Rey que se lo dijera a los de la Casa Real para hacer una hoja de ruta. No estaba prevista la abdicación porque iba a morir siendo Rey y fue muy generoso. Felipe González le avisó de que podía romper la monarquía y aceptó la idea de marcharse.

¿Qué papel tiene la reina Letizia?

En 2004 era una mujer perfecta, una apasionada de la música de Wagner y de libros de Kapucinski. Y esta semana, con el vídeo, la han convertido en la encarnación del mal. No era ni la mujer perfecta de 2004 ni la definida ahora a través de la rumorología.

Define a Felipe VI como un defensor empeñado en el futuro del país y de la monarquía. ¿Cómo se lleva con el Gobierno?

A través de las entrevistas realizadas he llegado a la conclusión de que la Casa Real piensa en tres claves: dinástica, nacional y familiar. Es muy importante mantener el país y la dinastía. No hay tanta diferencia entre el padre y el hijo en sus contactos con el Gobierno porque ambos lo llevan en su historia. Lo que más se le alaba al Rey es su papel en Cataluña. Además, Felipe VI está muy agradecido a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por su ayuda en la abdicación.

¿Hay mejor comunicación de la Casa Real ahora que antes?

Son unos seguidores de Baltasar Gracián y no cuentan nada. Eran más lenguaraces antes. La Casa Real no se acomoda a la nueva situación. Aunque siempre les digo que tienen un buen producto, me ignoran por completo.

¿La monarquía es necesaria?

La monarquía es una necesidad para este país desde que murió Franco, pero tiene problemas de marca. Tiene una buena estructura, pero hay que pasar revisiones por el taller y estar más pegada a los cambios de la sociedad.