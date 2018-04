"Buscamos la seguridad en lo normal, cuando en la diferencia está el atractivo"

La película ofrece una particular visión de la discapacidad intelectual. Es una comedia dramática, "pero no está construida a base de chistes -ha recalcado Fesser-, sino en torno a una divertida actitud ante la vida. Las personas a las que retrata tienen una mirada sencilla, auténtica, sincera. Y yo creo que cuando se representa a alguien a quien se admira, a quien se respeta, es imposible traspasar alguna barrera o llegar a algún lugar en el que se moleste".

Una verdadera lección de vida

‘Campeones’ narra la historia de un entrenador profesional de baloncesto que, en medio de una crisis personal, se ve obligado a entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como una pesadilla acaba tornando en una verdadera lección de vida para el protagonista, encarnado por el omnipresente y multipremiado Javier Gutiérrez.

"Me gustaría destacar que lo que más ha facilitado el trabajo, además de su entrega y entusiasmo, es la ausencia absoluta por su parte de una discapacidad concreta: el ego. Y eso es algo que se contagia. Yo creo que la sociedad debería incluir totalmente a este tipo de personas, porque tienen una excelente humanidad y una inteligencia emocional de muchísimo nivel", ha insistido el madrileño. Es habitual entre los artistas albergar nerviosismo acerca de si gustará o no su obra. "En nuestro caso, era impaciencia -ha dicho Fesser-. No me sorprende que ‘Campeones’ triunfe, porque está hecha con unos personajes que enamoran. Y tiene capacidad para emocionar desde la risa".

Labor de desdramatización

‘Campeones' no da instrucciones, no da pistas acerca de cómo tratar a según qué personas. "Pero sí hace una labor de desdramatizar, de quitar ese miedo que se tiene a la hora de enfrentarse a algo desconocido. Normaliza esas situaciones", ha explicado Manso.

Tal está siendo su éxito, tanto a nivel económico como entre la crítica, que ha llamado la atención fuera de España, especialmente en el mercado francés, algo que ilusiona al equipo porque consideran que es un país con una gran sensibilidad en la educación. "Nos están hablando, incluso, de lugares como China, India u Holanda, interesados en hacer posibles ‘remakes", ha adelantado el productor.

Que el árbol del cine de nuestra comunidad está repleto de frutos es de todos conocido. Y en el Paraninfo se pudo ver una perfecta muestra de ello: Luisa Gavasa y Luis Manso son zaragozanos, mientras que Athenea Mato y Javier Fesser proceden de distintas localidades de nuestra comunidad. "Volver a tu tierra de la mano de un éxito es un honor, una alegría, una ilusión. Pero volver con ‘Campeones’ está siendo un verdadero regalo", ha destacado, con orgullo, Gavasa.