¿De verdad hay que elegir entre Pearl Jam, Nick Cave, Elvis Costello o Van Morrison?

La respuesta a la pregunta del titular la marcan las circunstancias. Ateniéndose a las posibilidades literales y descartado el tema de la ubicuidad entre los humanos, un melómano moderadamente enloquecido puede aspirar a ver esos cuatro conciertos en escenarios españoles estas próximas semanas. Elvis Costello, que viene junto a los Attractions, compartirá además las tablas con el brasileño Seu Jorge (la afición recordará el disco de versiones de Bowie, pero eso es solamente la punta de su iceberg) en la primera noche de ese festival único llamado Noches del Botánico en Madrid. Van Morrison está esa misma semana (a finales, por suerte;_la cita del vergel madrileño es en jueves) en el Azkena vitoriano, siempre magnético. Nick Cave se pasa por el Primavera Sound el 31 de mayo.

Hay más nombres gigantescos en la oferta, por supuesto. Kraftwerk llevará su show en 3D al Botánico, después de pasearlo por pinacotecas y teatros de medio mundo, a apenas dos años del medio siglo oficial en activo. Björk y The War on Drugs también se alinean en la oferta del Primavera barcelonés. Damon Albarn y Gorillaz estarán en el Sónar. Guns’n’Roses (Axl no rebla) comparten neones en el Download con Ozzy (en su supuesta gira de despedida) y Judas Priest. A Perfect Circle, la banda de Maynard James Keenan (líder de Tool), también irá al Download y repetirá en el excelente Be Prog! barcelonés, cita exquisita donde las haya, una semana más tarde... La lista es interminable, y se puede sumar la presencia de los hermanos Gallagher en el BBK Live (Noel) o el Sonorama (Liam). Los seguidores de Oasis deberán revisar fechas y saldo bancario para apuntarse a las dos convocatorias.

El Mad Cool es otra chaladura; se ha convertido en el festival más grande de España, dada la mudanza a Valdebebas desde la Caja Mágica (ahora puede atraer a 80.000 espectadores por noche) y la profundidad de su cartel. Ya no hay abonos normales, solamente pases VIP y entradas sueltas. Eddie Vedder y sus Pearl Jam (12 de julio) son el último vestigio intacto de la escena de Seattle, tras la desaparición de Chris Cornell hace un año, y la garganta del surfero vocalista (también está el 10 en el Palau_Sant Jordi) sigue impecable. Mark Everett y Eels ejercen en las audiencias sensibles un efecto similar a la hipnosis, y Queens of The Stone Age ofrecen el mejor directo del rock planetario. La tercera vida de Trent Reznor y los Nine Inch Nails, la llama inextinguible de Depeche Mode, el embrujo de Massive Attack bajo el parasol del ‘trip hop’... Una oferta alucinante con el reto de manejar correctamente el caudal de público y cuidar al milímetro la logística.

Elegir es un sinvivir