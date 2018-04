El guardaespaldas se arma de tijeras

Hay gente tan apañada que lo mismo sirve para cubrir las espaldas (literalmente) que para tomar las medidas al resto del cuerpo humano. De guardaespaldas, asistente personal y modelo a diseñador, que es el único palo que le faltaba por tocar. Sebastien Jondeau (París, 1975) ha ejercido de todo para Karl Lagerfeld, hasta de chófer. El apolíneo asistente es desde hace 14 años los ojos y las manos del Káiser. Ha protagonizado incluso un vídeo irónico sobre las pautas a seguir para convertirse en el empleado perfecto.

La mano derecha del director creativo de Chanel y Fendi es un bendito. Un poco ‘el chico para todo’, opinan otros. Lo mismo le acompaña de vacaciones a la exclusiva isla de Saint Barth que a la boda de Alberto de Mónaco. Desde 2005 pisa con asiduidad las pasarelas. Ha hecho, en definitiva, lo que ningún otro: tocar con sus propias manos el glamuroso mundo de la moda.

Fe ciega

Planta no le falta. No desmerece a los demás ‘top’. Ahora se dispone a emular a su jefe y practicar la pirueta más complicada. Se estrena como modista, como si fuese cualquier cosa. Lagerfeld le ha echado una mano y lo que ha hecho falta. No tiene celos ni teme que le pueda hacer competencia. El octogenario diseñador, al que le gusta rodearse de gente a la que ama y que le quiera, tiene una fe ciega en sus posibilidades y ha decidido premiarle encargándole una colección cápsula para su firma homónima. Tiene sus razones. Hasta que Jondeau apareció en escena, no se puede decir que Karl tuviera muy buen ojo con la elección de su personal de seguridad. Es de las pocas cosas en las que debe de fallar, porque los demás asuntos los tiene bajo absoluto control. Un anterior guardaespaldas mantuvo sus dimes y diretes con la justicia.