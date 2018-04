'Star Wars' estrenará su nueva película, 'Solo', en el Festival de Cannes

'Solo', la nueva película del universo de 'Star Wars' que se centra en la juventud del carismático personaje de Han Solo, celebrará su estreno mundial en el Festival de Cannes fuera de la competición oficial, informó este viernes el medio especializado Deadline.

El estreno comercial de 'Solo: A Star Wars Story' está previsto para el 25 de mayo, pero se conoció que el 15 de ese mismo mes se mostrará en Cannes por primera vez.

No se trata de la primera vez que la saga galáctica ideada por George Lucas desembarca en el festival francés, ya que tanto 'Star Wars: Episode II - Attack of the Clones' (2002) como 'Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith' (2005) se exhibieron en Cannes.