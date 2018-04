Muere el pianista de jazz Cecil Taylor

Taylor fue, precisamente, uno de los músicos que actuó en el I Festival de Jazz de Zaragoza tal día como un miércoles, 26 de octubre de 1983 en el hoy desaparecido cine Coliseo. Matías Uribe, crítico musical de Heraldo de Aragón, contaba así el estreno de Taylor en la capital aragonesa.

“Una broma: Nunca asistió uno a un concierto tan breve, en piezas interpretadas, como el del pasado miércoles en el cine Coliseo. La «unidad» de ritmo y danza de Cecil Taylor salió al escenario, interpretó un solo tema y se marchó. Claro que el tal tema, que nadie presentó, pero que por lo oído podíamos titular como «Gritos, susurros y otras cacofonías étnicas», duró ni más ni menos que una hora y veinticinco minutos, o sea, todo el concierto.

Eran un batería enorme y musculoso, una cantante con tirabuzones de rasta.y voz de metal, un contrabajista serrador, dos parejas mixtas de baile (puro acero y nervio muscular) y un pianista, Cecil Taylor, que no devoró los tediados del instrumento por no asustar: ¡qué barbaridad!, cuando ya no tenía dedos para utilizar, pegaba unos codazos a las notas altas o bajas del piano que hacían temblar el misterio. Pero no acababa ahí la alineación de tan exótico combo. Esa era la parte negra, la étnica. Por la blanca, aún se añadía un saxofonista canoso y chirriante, y un percusionista con aspecto de chistulari vasco que tenía casi medio escenario para él solo, tal era el arsenal de elementos percutibles a los que tenía que acudir.

Y con tan amplio despliegue de músicos, bailarines e instrumentos, lo que llegó a nuestros asientos fue una larga y áspera batahola de sonidos que tanto podían expresar el miedo, la excitación, el dolor de la vida, como la pasión o la alegría por vivir. Todo según uno lo imaginase, 'porque al igual que en una obra de teatro del absurdo donde no existe ni guión, ni argumento, ni hasta texto (aquí, por supuesto, ni hubo melodía ni línea cantable), cada uno puede soñar lo que ve como mejor le plazca, eso sí, teniendo en cuenta que donde toda aquella gente estaba poniendo su punto de mira era en el continente africano. Búsqueda de raíces, por tanto, y una música nada complaciente, poblada de primitivismo e hirviente en texturas tribales. Música para la que el oyente debe volcar un esfuerzo jSuperconsiderable de atención y para la que, en última instancia, sólo cabe el gozo o el rechazo. Freejazz, en una palabra.

El público, con el cine casi lleno (es decir, unas mil personas), aplaudió larga y calurosamente al final del espectáculo,. pero

uno duda de si aquellas palmas no eran ficticias: ya durante el concierto hubo abandonos por la parte de arriba. Y luego-, tras

él, los comentarios no eran precisamente de entusiasmo, sino de angustia y aburrimiento. Cosas de cada uno ante músicas

tan difíciles e inabordables como la de Cecil Taylor. El miércoles, el pianista neoyorquino expuso con claridad meridiana

el porqué de sus largas y permanentes incomprensiones por la gente del jazz: lo suyo es muy duro, excesivamente duro y terroso.

Y eso, claro está, y a pesar de poseer unas condiciones técnicas desbordantes y fuera de toda duda, atrae al varapalo

y:la incomprensión. Lo que aquí, a juzgar por los aplausos finales, no se produjo”