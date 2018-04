El videoclip de 'Lo malo' de Aitana y Ana Guerra ya está disponible

La producción cuenta con "unos sonidos más actuales y urbanos", como comentaban en una entrevista reciente ante los medios. El videoclip, rodado durante todo un día y bajo la dirección de Gus Carvallo, que también se encargó de la realización del vídeo de 'Tu canción', la apuesta eurovisiva de España, ha estado durante más de un mes en las salas de montaje hasta que por fin ha visto la luz.

Miles de fans esperaban con ansia la salida de este vídeo y la nueva versión de 'Lo malo', que esta vez sí contiene los aclamados "pa' mala tú Ana War" y "pa' mala tú, Aitana", frases que las cantantes ya empleaban tanto en los conciertos como en las diferentes actuaciones en televisión.

El tema, creado por Morgan y Will Simms, cuenta con la adaptación de la letra al castellano de Brisa Fenoy. Muy lejos queda ya la polémica que puso en el foco a las dos concursantes de OT al no sentirse a gusto con la canción, por tratarse de un género que no habían interpretado nunca.

Además, AitanaWar, el sobrenombre con el que ya se conoce a ambas, han lanzado un reto en redes sociales para ver quién crea el baile más curioso de su canción.

Hace unas semanas ya pudimos ver la versión aragonesa del tema en la voz de Fronze, el joven soriano residente en Zaragoza que convirtió 'Lo malo' en 'Lo maño'.