'Despacito', primer vídeo en rebasar los 5.000 millones de visitas en YouTube

El vídeo de 'Despacito', encabezado por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido en el primer proyecto musical en alcanzar las 5.000 millones de reproducciones en YouTube.

De esta manera, 'Despacito', dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez, cuenta con 500 millones de vistas más que cualquier otro vídeo en esa plataforma en internet.

El segundo vídeo más visto en YouTube le corresponde a 'See you again', de Wiz Kalifa junto a Charlie Puth.