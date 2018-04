Itziar y Jorge Miranda cuentan las vidas de Hedy Lamarr y Emily Brontë

Todos los relatos los cuenta la niña Miranda, de ocho años, despierta y curiosa, poseída por la curiosidad y la hipersensibilidad. “Le gustan las pompas de jabón, el olor de las tardes de lluvia y los pájaros que caben en la mano”. Su debilidad esencial es que le cuenten historias. Historias de la historia, historias verdaderas de grandes figuras de la Humanidad.

Dice Itziar Miranda, que dentro de algunos meses será Agripina en ‘Nerón’, que se estrenará en el Festival de Mérida: “A ver si poco a poco devolvemos a la historia (y a las clases) las heroínas de las que nos han estado privando. Las niñas necesitan tener referentes femeninos para inspirarse, para darse cuenta de que la inteligencia, el talento y el éxito no tienen género. Es terrible la cantidad de estudios que demuestran que las niñas, con 5 y 6 años, empiezan a estereotipar la brillantez intelectual como una característica mayoritariamente masculina. Hay que luchar contra esta impronta temprana y emponderarlas desde pequeñas. Pero si no tienen referentes es más difícil”.

‘Hedy’ es la breve biografía de la actriz, modelo y científica austriaca Hedy Lamarr, considerada una de las mujeres más bellas de la historia del cine, del que se retiró en 1958. Explica Itziar Miranda: "Me apetecía mucho contar la historia de una actriz y la vida de Hedy Lamarr me parece fascinante. Fue la primera actriz en aparecer desnuda en una película comercial con tan solo 20 años y causó una gran polémica. También impacta su matrimonio con Mandle, el fabricante de armas de Hitler y Mussolini e íntimo amigo de ellos, que la tuvo secuestrada durante años en su mansión hasta que consiguió escaparse haciéndose pasar por una criada a la que Hedy contrató porque físicamente se parecía a ella. En su secuestro estudió a escondidas ingeniería. Era un cerebrito".

Los hermanos Miranda también analizan sus errores. Dice Itziar: "Me encanta cómo conoce a Louis B Mayer y se va a Hollywood con él. Y el mal ojo que tuvo para elegir pelis: rechazó 'Casablanca' y 'Luz que agoniza', que hizo Ingrid Bergman. Pero lo más increíble es que durante la Segunda Guerra Mundial inventó un sistema de comunicación supersecreto que cambiaba todo el rato de frecuencia para que las señales enviadas no pudieran ser interceptadas por el bando enemigo. Su idea del salto de frecuencia serviría, muchos años después, para desarrollar cosas tan alucinantes como el GPS, el 'bluetooth' e incluso el Wi-Fi".

‘Emily’ cuenta la existencia de la excéntrica hermana de las escritoras Charlotte y Ann: Emily, que murió a los 30 años. Itziar y Jorge Miranda explican su compleja psicología: tenía un carácter fuerte, era huidiza y poco sociable, y contaba con una poderosa imaginación, firmó una gran novela, ‘Cumbres borrascosas’, uno de los clásicos más importantes de la literatura inglesa. Se publicó en 1847 con el seudónimo de Ellis Bell. "La vida de Emily Brontë me conmueve especialmente. Parece que tenía Asperger (Aunque el Dr. Asperger todavía no había nacido cuando ella murió). Me conmueve la relación con sus hermanas, cómo murieron las dos mayores y cómo afecto eso al resto. Me llama la atención el mundo imaginario que crearon con los soldaditos de plomo de su hermano Branwell, en el que pasaban más tiempo que en su vida real. Me parecía importante también contar que las mujeres, en esa época, se tenían que hacer pasar por hombres. Las hermanas Brontë hicieron sus primeras publicaciones como los hermanos Brontë, cada una tenía un pseudónimo masculino en el que conservaban su inicial", agrega la actriz.

Itziar, entre orgullosa y comprometida, dice: “Ahí estamos, haciendo una carrera de fondo para que nuestras hijas vivan en una sociedad más igualitaria. Este sábado empiezo con mis charlas para profesores, que forman parte de las jornadas Edelvives, sobre feminismo y coeducación. La primera es en Madrid, en el hotel Palace. Y el 19 de Mayo estaré en Zaragoza después de haber ido a Salamanca, Málaga, Valencia”, concluye.