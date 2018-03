Javier Bardem: "Enfrentarse a un personaje como Escobar ha sido maravilloso"

"Enfrentarse a un personaje tan marcado en el imaginario colectivo como Pablo Escobar ha sido maravilloso. No he querido ver nada anterior. Yo tenía mi lectura, más cercana a lo terrenal, lejos de esa ‘glamurización’ que suele girar en torno al narcotraficante. He querido acercarlo a lo terrible que fue ese tipo para todos aquellos que estaban a su alrededor, para su país". Así de orgulloso se ha mostrado el actor Javier Bardem de su interpretación de Escobar en ‘Loving Pablo’, su última película, sobre la que ha hablado este viernes junto a su director, Fernando León de Aranoa, en el coloquio previo al ciclo ‘La buena estrella’, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.