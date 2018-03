Victor Alfaro: "Aprender a pisar te cambia enormemente la calidad de vida"

¿Qué le ha llevado a escribir su primer libro, ‘Todo comienza por un paso’?

Lo de escribir un libro no estaba en mi guión. Me lo propuso la editorial Planeta y no pude decir que no. No es habitual que a uno le ofrezcan hacer un libro sobre pies. Ha sido una experiencia muy bonita. He disfrutado mucho escribiéndolo durante un año en mis viajes en el AVE entre Zaragoza y Madrid. Además, en apenas 15 días se ha agotado la primera edición y ya vamos por la segunda. Ha sido una grata sorpresa.

Todos los beneficios de su libro tienen fines solidarios.