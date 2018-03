Faemino y Cansado vuelven a agotar las entradas en Huesca

Los humoristas Faemino y Cansado actúan este sábado, a las 20.30, en el Teatro Olimpia de Huesca. Presentarán su nuevo espectáculo ‘¡Quien tuvo retuvo!’, para el que las entradas están agotadas desde hace varias semanas. Las visitas de este dúo de humoristas al Teatro Olimpia se cuentan por llenos: esta actuación será la será la cuarta vez que completen el aforo del auditorio oscense desde que se reabrió sus puertas en 2008.

"Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un nuevo espectáculo, su preocupación primera es conseguir la excelencia. No siempre lo consiguen. Y, en ‘¡Quien tuvo retuvo!’, desde luego que no. Cuando deciden cuál será el tema que vehiculice su nuevo ‘show’, desechan habitualmente cualquier idea ya realizada. En ‘¡Quien tuvo retuvo!’, no ha sido el caso. Cuando buscan cómo será la puesta en escena, intentan no repetir jamás ningún elemento, ya sea de escenografía o iluminación. En ‘¡Quién tuvo retuvo!’, no ha sido posible. Cuando diseñan la producción de su actuación, jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un gag o un ‘sketch’ por caro que resulte llevarlo a escena. En esta ocasión, han sido austeros", explican desde la productora.

Faemino y Cansado llevan décadas realizando giras por los teatros de toda España. Su nuevo ‘show’ "no es excelente, no tiene tema, repite escenografía y es barato". Pero asegura "risas y reminiscencias", con su humor atemporal, sus diálogos surrealistas y sus ‘sketches’ característicos.