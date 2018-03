Dobletes de Sho-Hai y The Kleejoss Band en una noche que repartió sonrisas por doquier

Los Starkytch Pinchadiscos se están asentando en el papel de presentadores; Carlichi y Mariano tiran de humor quedón y autoparodia a la hora de marcar las sinalefas conceptuales entre galardón y galardón, y cada año (van cuatro) se les ve más sueltos. La incorporación de la actriz Irene Alquézar a la tarea –ya aprobó con nota en los Simón hace dos años– hizo más resultón el tránsito de ida y vuelta entre el surrealismo y el humor de azada. Los tocados de novia de los tres para presentar al homenajeado grupo Las Novias, los guitarreos con raquetas o la confesión de Mariano sobre su afición a beber horchata hasta el dolor de barriga dan una idea del percal.

La ceremonia tuvo muchos momentos emotivos. La dedicatoria de Nerea Bueno de Lady Banana a su padre al recoger el premio al mejor EP fue uno de ellos; el dúo dio además muestras de poderío al interpretar un tema con la aplastante seguridad de la que hacen gala desde su irrupción –reciente, apabullante– en el panorama del rock local. Tiene mucho mérito perder una baqueta en pleno redoble y retomar el pulso de la canción al instante, como hizo Alba Villarig.

La ovación de gala a La Ronda de Boltaña fue tan larga como sentida; actuaron de sorpresa un año después de celebrar su primer cuarto de siglo sobre los escenarios, y fueron sorprendidos a su vez por Juana de Grandes y su hija Paula Labordeta, que les entregaron un premio especial.

Sho-Hai, expedito

Si algo caracteriza al MC de Violadores del Verso, además de su fraseo cavernoso y la contundencia de su rima, es una proverbial timidez a la hora de hablar en público. No le gusta un pelo y ayer lo dejó claro al recibir su segundo premio de la noche, el de mejor producción, después de alzarse con el triunfo en el apartado de mejor canción. "Estaba deseando que no me dieran más premios para no subir otra vez, soy más de hablar con la gente en los bares. Viva el rap, viva la música y viva la madre que os parió", dijo desde el podio. También fue ‘apretao’ el abrazo que le dio su compadre Kase.O, elegido mejor solista del año; el triunfador de la pasada edición estaba con su pareja, Muna, y de la hijita de ambos, Aaliyah, que con apenas medio añito asistió a su primera entrega de premios. Jorge Nebra, amigo de ambos, también agradeció el calor recibido por su documental ‘Local 7’.

El premio al artista de otras tierras con ligazón especial al sentir aragonés fue para Rubén Pozo, cincuenta por ciento de Pereza, que recibió la estatuilla con algo de sorna al creer que se premiaba su trayectoria. "Que tengo 42 años, no sé... me siento muy viejo". Recibió el premio de manos de Clara Téllez; ambos tienen en común a su hijo Leo, y se apoyaron mutuamente anoche al interpretar un atinado dúo.

Las Novias recibieron premio por su trayectoria, que supera las tres décadas. El vocalista Toño Leza se encargó de expresar el sentimiento de la banda al recordar el origen humilde de sus miembros, e hizo un guiño –con simpática retranca, al incluirse en los aludidos– a las nuevas generaciones. "Lo dedicamos a los que compraron su primer instrumento hace unos días y montarán un grupo la semana que viene. Este premio es importante para alguien que empieza".

Estos fueron los premiados de la noche:

Mayor Proyección

-Mercury Rex

Premio Itinerante - Técnico de Directos

-Kike Cruz

Mejor Vídeo

-'Local 7' por Jorge Nebra

Mejor Programación

-Rock & Blues

Mejor DJ

-Mr Pendejo

Mejor Directo

-The Kleejoss Band

Mejor Canción

-'La Bella Muerte' de Sho-Hai

Mejor Canción en Lengua Autóctona

-'Pregaria' de María José Hernández

Otras Músicas

-Vetegal Jam

Mejor E.P.

-'Balance' de Lady Banana

Mejor Álbum Autoeditado

-'Going Nowhere' de My Expansive Awareness

Mejor Portada

-'En Contradicción' de Amórica por Dani Pueyo de IF3 SocialMedia

Mejor Producción

-'La última función' de Sho-Hai por RdeRumba y Sho-Hai

Mejor Álbum

-'Expectativas' de Bunbury

Mejor Solista

-Kase.O

Mejor Grupo

-The Kleejoss Band