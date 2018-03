El estado actual y el futuro de las librerías se analiza en Sevilla

La vicepresidenta Eva Cosculluela explica que CEGAL “solía hacer congresos cada tres años, pero tras el último, que se celebró en Las Palmas en 2011, llegó la crisis y se dejaron de hacer. Lo recuperamos ahora, siete años después, y eso ha generado una enorme ilusión entre los libreros: hemos cerrado ya la inscripción porque hemos llenado el aforo, tenemos 300 inscritos”.

El programa del congreso se ha diseñado entre Juancho Pons, presidente de Cegal, Javier López Yáñez, director técnico, y la propia Eva Coscullela. “Lo planteamos como un congreso no solo para libreros, sino que está abierto a otros profesionales del sector. El objetivo que perseguimos es que reflexionemos juntos para lanzar nuevas ideas y trazar estrategias conjuntas y para ello hemos buscado nombres de profesionales de todos esos ámbitos que puedan enriquecernos y aportar su experiencia”.

El programa, que se inaugura el día 7 a las 18.30 en la Fundación de las Tres Culturas, arranca con la mesa redonda ‘Libros, librerías y otras cosas importantes de la vida’, con amplia presencia aragonesa: Luis Alegre coordinará a Sergio del Molino, a Ignacio Martínez de Pisón y a la exministra y escritora Ángeles González Sinde.

En días sucesivos, el congreso se trasladará a CaixaForum de Sevilla. Los aragoneses Óscar Martín (librero), Daniel Gascón (director de ‘Letras libres’), Juan Marqués (escritor y crítico literario), Rafa Artal (gestor cultural y especialista en cómics), entre otros, comparten el programa con numerosos libreros españoles, periodistas culturales (Jesús Marchamalo, Inés Martín Rodrigo, Óscar López, Daniel Arjona, etc.), los editores de Nórdica, Libros del Asteroide, Seix Barral, Anagrama, Pons, Debate, Penguin Random House, Norma o Alianza Editorial. Alfonso Guerra, exlibrero, y Paco Puche, de Proteo-Prometeo de Málaga, clausurarán este encuentro en diálogo con Guillermo Busutil.

Eva Cosculluela explica: “Los actos del congreso buscan, por un lado, mostrar los proyectos que tenemos en marcha, que son muchos. La información de todo lo que hacemos no siempre llega a los libreros, por lo que aquí hemos destinado tiempo a contarlos y también a hacer un repaso de su trayectoria y de la situación en la que se encuentran actualmente. Por otro lado hemos destinado tiempo al debate con otros profesionales para que sea un foro de reflexión de todo el sector, donde pensemos qué hacer para mejorar, generar nuevas ideas, tejer redes, complicidades, etc. Y pretendemos, además, que el congreso no sea un evento aislado y que todo el trabajo quede reducido a esos tres días”.

En estos años, CEGAL ha desarrollado distintos programas colectivos: Todostuslibros.com, Cegal en Red y Librired, el Día de las Librerías, el Sello de Calidad, los estudios del Observatorio de la Librería, las normas CSL, el Premio Librería Cultural, o los espacios de recomendación especializada Los Libreros Recomiendan, Zona Cómic y Club Kirico, entre otros asuntos.

En ese sentido, según el criterio de los programadores, este XXIII Congreso de Libreros también querría ser como “el punto de partida de un trabajo que queremos desarrollar el resto del año (y de los próximos de los años, hasta el próximo congreso) para seguir mejorando y trabajando por el sector”.

Por otra parte, la cita quiere huir del llanto, de la queja, de esa sensación de que las librerías están amenazadas o en crisis constante. “Los libreros tenemos fama de ser un gremio muy quejoso y de estar siempre llorando y hablando de lo mal que estamos, aunque también es verdad que para todo tenemos. Este congreso queremos que sea una celebración: vamos a tratar de cambiar un poco la tendencia y de poner cierta alegría (sin perder de vista la realidad). Queremos convencer a nuestros colegas de que merece más la pena invertir nuestras energías en pensar juntos y en lanzar ideas nuevas que en llorar. Queremos que el congreso tenga ese tono positivo y de celebración, sin solemnidades y sin lamentos”.

Toda la información del programa se puede ver aquí: http://www.congresodelibreros.es/programa-2018/, y la y de los ponentes en: http://www.congresodelibreros.es/ponentes-2018/