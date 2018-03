El Veintiuno de Huesca, otro año entre las cinco mejores salas de música de España

Desde la sala, dirigida por Luis Costa, han valorado este simbólico galardón haciendo un símil con los Oscar del cine entregados la pasada madrugada, "porque aunque tienen menos glamour, proporcionalmente tienen un renombre y prestigio increíble en el mundillo musical patrio".

La pequeña sala oscense vuelve a estar entre los destacados. Después del cuarto lugar de 2012, del octavo en 2013, del segundo en 2014 y del quinto en 2016, vuelven a repetir en ese mismo puesto "que se antoja dificilísimo ante megaproducciones como son las habituales Razzmatazz y Apolo, que como Lakers y Celtics en la NBA de los ochenta, son las que se baten el cobre de la primera posición", destacan.

El Veintiuno aparece en esa lista "convertido en una especie de producción de cine de independiente que a base a la calidad y el cuidado y amor a lo básico (la música y el público) consigue lo extraordinario. Porque extraordinario era aparecer ya por primera vez pero casi más ha sido poder seguir manteniéndose todos estos años entre tan prestigioso y poderoso club de salas", valoran.

Además, resaltan que este título honorífico supone también un enorme escaparate para la ciudad y la provincia de Huesca, "casi al estilo de lo que una Estrella Michelín puede hacer, ayudando a dar una magnífica promoción para la ciudad y la provincia".

Con todo, también han querido dejar claro que este éxito "no se consigue con velocidad de crucero y dejando que el barco navegue por inercia, sino que hay un trabajo constante de superación parte del equipo de la sala El Veintiuno para atraer la mejor programación posible".

Y recuerdan que en 2017 pasaron por la sala grupos y artistas como Sidonie, Enric Montefusco, DePedro, El Kanka, Maga, Def Con Dos, Aviador Dro, Polock, Guadalupe Plata, Luis Brea, The Secret Society, Mourn, Maika Makovski, Ara Malikian (en el Palacio de Congresos), Rufus T. Firefly o The New Raemon, entre muchos otros.

Además, repitieron en la organización del recinto ferial de las fiestas de San Lorenzo de Huesca, "que se han convertido en un referente musical en Aragón y ante las que pocas capitales pueden presumir de mejor cartel en 2017 para sus fiestas patronales", aseguran, con Love of Lesbian, Fangoria, Rosendo, Leiva, Carlos Sadness o Joe Crepúsculo.

"Esta mención vuelve a ser un gran reconocimiento para la sala y para seguir trabajando para su principal motor, el público. Un público fiel, convertido en una gran familia que cada día aumenta más, porque quién viene por primera vez queda enamorado de la especial atmósfera social de la sala", agradecen.

El cartel de este de mes de marzo lo llenan con propuestas como Rubén Pozo (9 de marzo), Modelo de Respuesta Polar (10 de marzo), Rural Zombies (17 de marzo) o Sho-hai (23 de marzo).