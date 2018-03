Primer adelanto de 'Miau' a la espera de la película

"Fincas Luna, Gay, Galerías Primero y la Konga; esa es la Zaragoza que me gusta y que no debemos perder en estos tiempos en los que caminamos hacia lo anodino". Así se presentó este sábado el periodista y escritor Juan Luis Saldaña en la FNAC de la plaza de España. Debajo del brazo llevaba la segunda edición de su primera novela, ‘Hilo musical para una piscifactoría’, una historia de gente alternativa que, según él mismo confesó, "no tenía muy claro que le pudiera interesar a alguien".