El zaragozano Roberto Millán, mejor actor secundario en Los Ángeles

El intérprete recibía la noticia de noche, “estaba metido en la cama estudiando, cuando me llamó Sadie y me preguntó que si estaba sentado”, recuerda. ¿La culpa? El personaje al que dio vida en el cortometraje aragonés ‘Blown Away’, dirigido y producido por la también zaragozana Sadie Duarte con el soporte de Brusau Films que también se alzaba con el premio a la mejor comedia entre más de 7.000 trabajos llegados de todo el mundo.

El actor reconoce que fue un rodaje muy divertido y un papel que tilda de “simpático”. “Cuando entré a revisar contra quién competía vi un secundario que aparecía en una foto junto a Bruce Willis, no dudaba de mí, sino que era un nivel muy alto y un jurado formado por gente de Hollywood”, reconoce.

“Interpreto a Luis Hill, el típico chuletilla de oficina que anda siempre chinchando a sus compañeros”, describe. Aunque, sin duda, uno de los grandes retos fue compartir pantalla con “un grande” como Arévalo: “Estamos hablando de un hombre que lleva 40 años dedicándose al humor”.

Aunque su llegada al mundo de la interpretación fue tardía, hace apenas 10 años, su pasión por el mundo de las artes le viene de familia. “Mi madre era pianista y me enseñó solfeo, fue quien me inculcó el amor al arte”, reconoce. A los 26 años decide dejar su trabajo como fontanero y embarcarse en la aventura de su vida: matricularse en la Escuela de Teatro de Zaragoza. “En el trabajo estaba bien, estaba en la obra, cantaba todo el tiempo y ganaba bien, pero llegaba a casa por la noche y me faltaba algo”.

Sin embargo, a sus 36 años reconoce que jamás soñó con ser actor de niño, más bien todo lo contrario. “Quería ser todo, quería ser médico, futbolista, cantante… la mejor manera de ser todo esto era convertirme en actor”, resume.

El actor, actualmente inmerso en varios proyectos personales con su propia compañía teatral, Teatro Íntimo, ha ocupado numerosos papeles secundarios en proyectos aragoneses como el cortometraje ‘Emprendedores 014’, de Jesús Salvo, y la webserie ‘Cañas’, de Guilherme Oliveira. Hoy, reivindica el papel de los secundarios en cualquier tipo de obra: “Como actores, tenemos que defender nuestro personaje por pequeño que sea. Puede sonar tópico, pero prefiero un buen secundario que un protagonista malo”.

Sin embargo, Millán se muestra muy crítico con el sector audiovisual aragonés, el cual, en su opinión, no genera las oportunidades necesarias para que se cree una verdadera industria: “Contamos con una escuela de teatro con más de 30 años de historia que sigue sin ser oficial y cuyos estudios no están reglados, por eso mucha gente opta por formarse fuera o mudarse a otras ciudades con más oportunidades laborales”, lamenta.

En la actualidad, el actor zaragozano compatibiliza su vida artística con su trabajo como camarero los fines de semana en el ‘Big Ben’. “Sin el apoyo de mis jefes, que se adaptan a mis pruebas, audiciones y rodajes, no podría seguir con mi sueño. La cruda realidad es que no hay trabajo en casa”, asevera.

2018: el año del estreno

La realizadora y guionista Sadie Duarte, quien describe su estilo como “muy americano que se acerca al cine clásico”, ha reconocido sentirse muy orgullosa por el reconocimiento del actor así como con el resto sorpresas que le está dando el cortometraje ‘Blown Away’, que todavía no ha sido estrenado en España. “Era el primer corto de Arévalo y tenía mucha ilusión por rodarlo porque para él era un reto”, reconoce.

En sus propias palabras, ‘Blown Away’ –que significa ‘Enchufados’- pone al espectador en una encrucijada muy actual: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para lograr un puesto de trabajo o un ascenso? “A día de hoy hemos logrado otros seis galardones, dos de ellos en Canadá y el resto en festivales norteamericanos, como el premio al Mejor Dúo Cómico para Secun y Arévalo en los ‘Actor Awards’ de Los Ángeles”, añade. Además, la realizadora afirma que volverá a contar con Millán en su próximo rodaje, que volverá a tener lugar en la capital aragonesa.