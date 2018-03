Catarsis colectiva en el primer concierto de la gira de OT con Amaya, Alfred y Ana Guerra en el escenario

Tanto el clima de euforia en las gradas como la energía que han desprendido los jóvenes artistas con sus voces desde el primer momento, hacen augurar un espectáculo casi catártico, que permitirá a los espectadores liberar en directo todas las emociones sentidas y compartidas a través de la pequeña pantalla gala tras gala.

Cinco meses después del inicio de la novena edición del programa - la primera vivida por los seguidores más jóvenes del formato, muchos adolescentes e, incluso, niños - han logrado agotar las 17.000 localidades del Palau Sant Jordi de Barcelona, a las afueras del cual ya era palpable la expectación horas antes de la apertura de las puertas.

En las interminables colas para acceder al pabellón de la Ciudad Condal abundaban, no solo sonrisas y ojos brillantes, sino también pancartas y gorras o camisetas donde los seguidores mostraban apoyo a sus favoritos.

Tras recibir el primer número grupal con un estruendo atronador que ha hecho temblar los cimientos del Palau, el público ha visto las actuaciones individuales de los concursantes que menos tiempo pasaron en la academia, como "The voice within", de Marina, o "Let me entertain you", de Ricky, así como otros temas más destacados, como 'What about us', de Miriam, o 'Miedo', que hizo ganadora a Amaia.

Las actuaciones más esperadas, sin embargo, como los dúos "Lo malo" o "City of Stars" y los temas individuales "Invisible" o "Shake it out" no han llegado hasta más avanzado el concierto.

El recorrido de la gira no deja de tener cierto simbolismo al empezar en Cataluña, donde nació y reside Alfred, y acabar en la ciudad de la joven ganadora navarra, Amaia.