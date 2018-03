'Tres anuncios en las afueras' y 'La forma del agua', favoritas en las apuestas de los Óscar

En concreto, la película de Frances Mcdormand parte como favorita de esta edición en esta categoría, con una cuota de 1.80 euros por euro apostado. Eso sí, la cinta de Guillermo del Toro le pisa los talones y su victoria se pagaría a 2.40 euros por euro apostado, dejando sin opciones al resto de cintas nominadas.

Donde sí parte en cabeza 'La forma del agua' es en la categoría de Mejor Director, en la que la victoria de Guillermo del Toro es la opción preferida por los apostantes con una cuota de 1.12 euros por euro apostado. En esta ocasión, el mexicano parte con gran ventaja por delante de Christopher Nolan (6 euros por euro apostado), segundo en las apuestas por su labor al frente de 'Dunkerque'.

En lo que respecta al Oscar a Mejor Actor y Mejor Actriz Protagonista, los apostantes vuelven a fijarse en 'Tres anuncios en las afueras' a la hora de elegir actriz. Así, con una cuota de 1,09 euros por euro apostado, Frances McDormand se llevaría a casa la preciada estatuilla y lo haría, además, sin dejar casi opciones a sus rivales de nominación, ya que por la victoria de la segunda favorita (Saoirse Ronan) se pagarían hasta 10 euros por cada euro apostado.

Menos posibilidades aún habría de batir al gran favorito de la categoría masculina si se cumplen los pronósticos de los apostantes que, con una cuota de 1,05 euros por euro apostado, dan por segura la victoria de Gary Oldman por su papel en 'El instante más oscuro'. En esta ocasión, le seguirían de lejos los actores Timothee Chalamet ('Call me by your name') y Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), que empatan con una cuota de 15,00 euros por euro apostado.