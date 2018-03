Sylvia Pennings: “En el bosque la imaginación vuela”

¿Qué significan los bosques para usted, qué le dicen?

El bosque representa para mí, nuestro entorno, todo lo que nos rodea, la sociedad; es el escenario donde transcurre la vida. Es un lugar donde te tienes que buscar la vida y un camino para no perderte. Es donde reina la confusión y la incertidumbre, donde hay que tomar decisiones sobre qué camino escoger sin saber si la señalización es de fiar o si la información disponible es verdadera o falsa, manipulada o del todo inventada. Vivimos en una realidad variable en la cual lo que es verdad hoy, mañana puede ser mentira.

¿Qué pasó por su cabeza para que se le impusiera, casi tan obsesivamente, este tema?

Los bosques siempre me han gustado mucho, precisamente por el misterio que tienen. De niña, sí, me he perdido alguna vez, pero no creo que eso fue lo que me empujara hacía los bosques. Cuando tenía 16 años, estaba a punto de decidirme estudiar biología después de ver un documental sobre la polinización de una orquídea por una abeja y cómo la compleja estructura de la flor forzaba a la abeja de entrar por un lado y salir por el otro, para llevarse obligatoriamente el polen. La naturaleza me tiene intrigada.

¿Por qué ha incorporado al pensador Thoreau? Recoge la cita: “Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, para no darme cuenta, en el momento de morir, de que no había vivido”.

Escogí una frase de Henry David Thoreau, porque entiendo perfectamente por qué una se retira al bosque para encontrar lo esencial de la vida; lo que es realmente necesario y lo que no.

Decir bosque es decir cuentos. ¿Podemos ver su obra en esa clave: cuentos de hadas, claves oníricas, etc.?

Desde luego hay mucho misterio en el bosque: lo que se ve y lo que no se ve; el milagro del ecosistema del bosque, los scretos del sotobosque, no es de extrañar que el bosque es el habitat natural de los cuentos; la imaginación vuela. Y es verdad, veo bosques en todas partes.

¿Qué obra, exactamente, ha instalado en el Espacio Blanco de la USJ?

A la USJ he llevado tres cuadros grandes que miden casi dos metros por un metro treinta. Son tres bosques, con cada uno su particular enfoque. Son de acrílico sobre lienzo.

¿Cómo se siente aquí, qué le da Aragón?

Aragón me da mucho, pero un poco más de bosque vendría bien.

¿Cómo ha vivido la polémica de ARCO?

Cada año hay una polémica en Arco, ¿quién destaca más? Estamos hablando de negocios aquí. Y la censura era una tontería innecesaria.