Penélope Cruz "No me esperaba para nada el César de Honor a la carrera"

La actriz española Penélope Cruz (Madrid, 1974) confesó que no se "esperaba para nada" el César de Honor a la carrera que le otorga la Academia del cine francesa y pidió extender la lucha contra el acoso a las mujeres a todos los sectores, no solo al del cine.

"No me lo esperaba para nada. Me sorprendió muchísimo que me lo quisieran dar. En estos momentos tan especiales me viene a la cabeza las personas que han estado conmigo desde el principio, que me han apoyado", dijo a los periodistas la intérprete desde la alfombra roja que da acceso a la gala de los premios del cine francés.

La actriz, que desafió el frío y la humedad parisina con un largo vestido morado que le dejó al descubierto los hombros, se acordó de sus padres.