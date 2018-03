El coro Amici Musicae busca nuevo director

Amici Musicae es el coro residente del Auditorio de Zaragoza y se distribuye en varias formaciones: la infantil y de iniciación las dirige Isabel Solano; Javier Garcés se ocupa del coro juvenil; y Garcés, junto a Elena Ruiz, trabaja con el coro adulto. Ruiz es responsable además de técnica vocal de todas las formaciones.

El coro, gracias al trabajo de sus miembros, y especialmente de sus directores, se ha ganado un sólido prestigio. ¿Por qué, entonces, prescindir de quienes lo han elevado hasta su nivel actual? Por un problema de incompatibilidades. Uno de los dos profesores que van a abandonar el coro solicitó la dispensa de la dedicación exclusiva en la Administración, pero este supuesto, al parecer, no está debidamente regulado en la ordenación jurídica.

"No tiene interés informativo"

El coro, así, se ve preso de una situación paradójica y no ve la forma de contratar en modo y forma a los especialistas que le han llevado a la excelencia. "No se han hecho bien las cosas –señala alguien que conoce lo ocurrido– pero no por falta de voluntad, sino porque no se ha encontrado el modo legal de compatibilizar los trabajos". El caso es que la situación de los directores no ha estado bien formulada y parece haber llegado a un callejón sin salida.

HERALDO telefoneó hace unos días a Antonio Pablo, presidente de la junta directiva de Amici Musicae, para saber en qué situación se encuentra el proceso de búsqueda de nuevo director o directores, pero este rehusó informar de ello. "Amici es un coro amateur y no tiene ningún interés informativo para nadie. No vamos a colaborar de ninguna forma en su artículo", zanjó.

Paralelamente, en los últimos días ha circulado el rumor de que se podía haber encontrado la fórmula para que los directores continuaran en su puesto, pero eso no ha sido confirmado y Amici no ha retirado de su facebook la convocatoria para buscar nuevo director ni ha informado de esta circunstancia.

El anunció que colgó el coro en la red social requería a los candidatos "titulación y experiencia en dirección coral", "conocimientos de técnica vocal" y "titulación y/o experiencia en dirección de orquesta". Y ofrecía incorporación inmediata y contrato laboral y alta en Seguridad Social o contrato mercantil. El plazo de recepción de currículos concluyó el pasado domingo, día 18.

La convocatoria ha sido un poco en sordina, y muchos profesionales que podrían estar interesados en el puesto ni siquiera se han enterado de su existencia, lo que quizá indica que internamente se espera encontrar una solución de última hora.

Pero, al parecer, el plazo se cerró con varias candidaturas presentadas, lo que supondría un nuevo problema si finalmente se encuentra solución a la situación de los actuales directores.

Mientras tanto, el coro, que el año pasado tuvo casi una treintena de actuaciones, continúa los ensayos para sus próximos compromisos, tanto este fin de semana como el siguiente, en que participarán en las representaciones de la ópera ‘Carmen’ de Bizet, junto a la Orquesta Reino de Aragón.

Podría ser la despedida de Javier Garcés y Elena Ruiz. O no.