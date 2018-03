Planes de ocio para el puente de la Cincomarzada

El fin de semana comienza el viernes con diversas actuaciones musicales. En la Sala López actuará Carvin Jones, con su estilo blues rock y la presentación de su nuevo álbum. En la Casa del Loco resonarán las canciones de Héroes del silencio gracias al grupo tributo Iberia Sumergida.

El sábado los aragoneses podrán revivir la genialidad de Michael Jackson en el espectáculo musical Michael Legend, que llega a la Sala Mozart de Zaragoza. The Baboon Show y Big Head Down actúa en la Sala López para presentar su nuevo trabajo, su octavo disco: 'Radio Rebelde'.

El domingo llega a Las Armas The last waltz, que rememoran el histórico conciertos que reunió en 1976 a The Band y a diversos cantantes como Bob Dylan, Van Morrison, Neil Diamond, Ronnie Hawkins, Neil Young, Emmy Lou Harris o Jonny Mitchell entre otros. Una de las grandes citas de este día es la cita Migrar es un derecho, con las actuaciones de Efecto Pasillo y The Bronson para este evento solidario.

Teatro

Berto Romero actúa en el Teatro Principal de Zaragoza el 1 y 2 de marzo, dentro del Festival Zaragoza Comedy. Otro festival que ofrece una nutrida programación para este fin de semana es el Pies para qué os quiero. 'Zoí', 'Good girl', 'Aquí, siempre' son las funciones que inaugurarán la muestra el día 3 en el Teatro del Mercado, donde también se podrá disfrutar de 'Embody the void', 'Concierto Nº 1', 'Hand to hand' al día siguiente.

También habrá mucha magia en Aragón. En el Sótano Mágico se podrá disfrutar de 'Elemements' y de 'In extremis' con Pepín Banzo y Pepe Lirrojo. En el Teatro de las Esquinas será Toni Bright el encargado de impactar al público con su nuevo espectáculo 'No te creas la verdad' donde domina la psicología como mentalista. En el Teatro de las Esquinas serán por Emma Ozores y Alfonso Delgado los que harán reír al público con situaciones más que habituales en 'El último que apague la luz'.

Para los más pequeños

En el Teatro de la Estación, Oriolo contará una teoría muy particular sobre el origen y la utilidad de la música, donde será músico, maestro y bufón en 'El primer concierto'. En Huesca el sábado se podrá disfrutar de 'La Campana de Aragón'. En Teatro Arbolé será 'La princesa de fresa' la que entretenga a los más pequeños el sábado y el domingo, donde todo empieza con un gran libro tridimensional.

