Emma Ozores, actriz: "El humor te enseña que todo es temporal y nada importante"

(Risas) Unas cuantas. Prácticamente desde que empecé como actriz.

¿Y pesa?

Yo estoy orgullosa de mi familia. Por mi apellido no he sentido otra cosa que orgullo y admiración. Mucha gente me para por la calle y se queda pensativa porque no cae en quién soy: "¡Tú eres...!". Y yo completo la frase supercontenta: "¡La hija de Antonio Ozores!".

Usted creció entre ensayos y funciones.

Mi padre me llevaba al teatro y respiré el ambiente desde muy pequeña. Recuerdo también que muchos días, por las prisas, él venía a casa a comer sin quitarse la caracterización, porque el rodaje continuaba después. Un día vino de escocés, con falda y pelo rojo. Otro día, de monja. Él contaba, aunque yo de eso no me acuerdo, que una vez llegó vestido de señor normal, ¡y no lo conocí!

¿Qué es eso de que les daba de comer huevos fritos azules?

(Risas) A mi padre le fascinaban los colores. Decía que las luces de Navidad no habría que quitarlas hasta el mes de agosto. Un día encontró focos de colores en unos grandes almacenes y nos llenó el salón de luces rojas. Y otro día descubrió los colorantes alimentarios y sobre la mesa del comedor empezamos a ver arroz azul, huevos fritos verdes... El sabor era idéntico, pero la apariencia era tan distinta que al final no sabías si te apetecían o no.

Y ese sentido del humor es el que trasladó a obras suyas, como ‘El último, que apague la luz’, que se presenta este puente festivo en el Teatro de las Esquinas.

El sentido del humor es muy importante en la vida porque te ayuda a descubrir que todo es intemporal y que casi nada es verdaderamente importante. Te sirve también para criticar cosas que, de otro modo, estarían a salvo. La obra es muy original, muy diferente. Obliga al público a imaginar... Incluso hay un momento en que le invitamos a patear, como se hacía antiguamente cuando una obra no gustaba.

Estuvo en la gala del último Festival de Cine de Zaragoza.

Me gusta mucho esta ciudad. Mi abuelo era muy devoto de la Virgen del Pilar e hizo a sus tres hijos Caballeros de la Virgen. Veníamos todos los años y yo estuve hace poco, sí. ¡Qué bonita tenéis Zaragoza! Me gusta el carácter aragonés: gente sana, abierta, espontánea, sincera. Tengo grandes amigos en Aragón.

En España, ¿nos reímos todos de las mismas cosas?

Pues mire, en un teatro no hay dos funciones iguales. Y sí, hay públicos más ‘serios’ que otros. Pero, a la hora de la verdad, la gente se ríe de los mismos chistes, de las mismas situaciones.

Es difícil hacer reír, ¿no?

Siempre. Lograr una carcajada es dificilísimo y, en una obra de teatro, el mérito de conseguirlo es siempre del texto. El trabajo de actores y actrices viene después.

¿Cómo se ve usted como actriz?

Creo que mis mayores virtudes son la humildad y la experiencia. He aprendido mucho viendo trabajar a los grandes actores y actrices. Pero la humildad es fundamental porque es lo que te hace mejorar y aprender más. En todo.

A muchos les sorprendió verla el año pasado en ‘Gran Hermano Vip’. ¿Cómo ve ahora su paso por el programa?

Fue una gran experiencia personal. Probablemente yo no tenía nada que aportar a lo que buscaba o quería el programa, pero a mí me enriqueció mucho. Allí me di cuenta de que cada persona tiene una verdad, la suya, y que cada uno vive y sufre de manera distinta lo que ocurre a su alrededor. Llegué a querer a todos los que participaron en el programa y por motivos bien distintos. Descubrí que, por muy buenos o malos que seamos, todos tenemos muchas cosas en común. Lo que aprendí allí me ha servido luego para relativizar algunas de las situaciones que vives sobre un escenario.