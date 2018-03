Brad Pitt se une a DiCaprio en la cinta de Tarantino sobre Charles Manson

Tarantino aprovechó la noticia del fichaje de Pitt para desvelar el título del filme, 'Once Upon a Time in Hollywood', así como algunos detalles de la trama.

"Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate", dijo el cineasta.

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta 'La Familia', cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.

Pitt y DiCaprio ya han trabajado con Tarantino: el primero participó en 'Malditos Bastardos' (2009), mientras que el segundo intervino en 'Django Desencadenado' (2012).

"He trabajado en este guión durante cinco años y he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen", añadió Tarantino, quien afirmó que no podría estar más feliz por contar en su elenco con Pitt y DiCaprio.

El estreno de esta nueva película de Tarantino, la primera tras 'Los Odiosos Ocho' (2015), está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.

Figura del cine contemporáneo y reverenciado como uno de los directores más influyentes de las últimos 30 años, la filmografía de Tarantino incluye las cintas 'Reservoir Dogs' (1992), 'Pulp Fiction' (1994), 'Kill Bill: Vol. 1 y 2' (2003 y 2004) o 'Malditos Bastardos' (2009).

'Once Upon a Time in Hollywood' será la primera película de Tarantino que no cuente con el respaldo del productor Harvey Weinstein, que apostó por él desde 'Reservoir Dogs' pero cuya reputación en la industria audiovisual se ha hundido después de que decenas de mujeres le acusaran de diferentes episodios de agresión sexual.