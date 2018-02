Katy Perry la lía al anunciar con la bandera española su concierto de Barcelona

En realidad, lo de menos es el concierto. El problema está en el formato que la artista ha elegido para su campaña publicitaria. Perry ha colgado en su cuenta de Instagram mensajes personalizados con cada una de las paradas de su gira. En todas ellas aparece su imagen, junto a algún detalle de los distintos lugares. Un mensaje en coreano para el recital de Seúl, el logo de Rock in Rio para el del Lisboa... y los colores de la bandera y el escudo de España, para el de Barcelona.

A partir de ahí, la cuenta de la cantante se ha convertido en una batalla campal entre secesionistas y contrarios a la independencia. Insultos, reproches y enfados han llenado los comentarios al vídeo, en los que no han faltado los llamamientos para que el concierto se celebre en Madrid.

"Bienvenida a ESPAÑA aunque algunos cazurros se piensen otra cosa", "Ven a Madrid, Serás más que bienvenida! Y no nos importan las banderas", "¡¡Pero Katy, qué fachorra que eres, cómo te atreves!!!!", "No te equivoques, fulana, Barcelona no es considerada parte de España por buena parte de la población", "Hey, Independentista de pro aquí. A ver si aprendemos y entendemos que los artistas internacionales no tienen ni que saber la situación actual de un país ni tampoco meterse de por medio. Sed un poquito más agradecidos que viene a Barcelona y no a Madrid, collons!", son algunas de las perlas que se han cruzado los fans de la cantante. Y hay más, muchas de trazo grueso, que preferimos no reproducir.

El anuncio también se ha convertido en 'trending topic' en Twitter, que es el escenario perfecto para todo tipo de polémicas.



Katy Perry está a nada de ponerle letra al himno de España. ¡Tiembla, Marta Sánchez! pic.twitter.com/abVaZolEU9 — Dios (@diostuitero) 27 de febrero de 2018

Es una falta de respeto que Katy Perry ignore la bandera de la República catalana, la de Narnia y la de Nunca Jamás. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) 27 de febrero de 2018

Y en medio del follón, se cuelan también seguidores de Katy Perry a los que solo les importa que la gira incluya concierto en España y algunos, conciliadores, piden a unos y otros que dejen los enfrentamientos políticos a un lado. "Qué importa la polémica que se está creando?!! Lo importante es que Katy viene!!! Aaaaaaaaaah".