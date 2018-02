Lorenzo Mediano: "Antonio Machado era un poeta excepcional, pero no era Dios"

Lorenzo Mediano (Zaragoza, 1959) ha vuelto tras cinco años de silencio y quizá de extenuación literaria. Lo hace con el primer libro que empezó a escribir y que se quedó por ahí arrumbado en el silencio: 'El código Machado', que publica el sello Onagro, donde debutó como narrador hace ahora 20 años con 'La escarcha sobre los hombros'.

Dice Mediano, que volvió hace diez años a ejercer la medicina y que ha vivido años de auténtico éxito literario ("con 'El secreto de la diosa' vendí más de 60.000 ejemplares"): "Me atasqué con 'El código Machado' hace exactamente ahora un cuarto de siglo, imprimí la novela y dejé una copia en mis archivos. Me puse a redactar 'La escarcha...' y me salió de un tirón. Para mí es una novela de amor, libertad y montañas".

Se han impreso trece ediciones del libro y se han vendido 23.000 ejemplares. Lorenzo Mediano recuerda que ese libro es clave para él: fue traducido al inglés, al italiano, al francés y al aragonés y ha sido adaptado al cómic. "El libro está en Nueva York, en París o en Roma, y no interesa en ciudades españolas. Vivir para ver", comenta.