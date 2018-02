La Berlinale impactó con su Oro a Rumanía y convenció con platas a Latinoamérica

El jurado de la Berlinale, presidido por el director alemán Tom Tykwer, optó por el riesgo al dar su Oso de Oro a la rumana 'Touch me not' y demostró su firme apuesta por los nuevos talentos de América Latina con dos platas para Paraguay, que debutó con 'Las Herederas', y otra para la mexicana 'Museo'.

El premio a 'Touch me not', de Adina Pintilie, está destinado a sembrar polémica, ya que su estreno desató deserciones del público ante las largas escenas de sexo y sadomasoquismo o los monólogos de seres incapacitados para el tacto humano, pese a no faltarles nada, o impedidos que viven en plenitud su sexualidad.

Al equipo de Tykwer habrá que reconocerle coraje por una decisión difícil, pero que, de alguna manera, encaja en su apuesta por el cine nuevo que llega tanto del este de Europa como de América Latina.