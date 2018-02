Maribel Verdú: "Ojalá me nombrasen hija adoptiva de Zaragoza, sería un regalazo"

"Si fueras mi madre, mi padre dormiría en la escalera". Con mucho cariño ha recordado Maribel Verdú ese ‘piropo’ , el "más fino" que le han dicho en su vida y que sucedió en unas jornadas de cine en La Almunia de Doña Godina. Los vínculos con Aragón son una constante en la trayectoria de la actriz, que recalcó su predilección por nuestra comunidad. "Ojalá me nombrasen hija adoptiva de Zaragoza, sería un regalazo de cumpleaños", ha afirmado este viernes en el coloquio previo a la sesión del ciclo ‘La buena estrella’. En esta ocasión, la actriz madrileña ha acudido al Paraninfo de Zaragoza para presentar su última película, la comedia dirigida por Santiago Segura, ‘Sin rodeos’.

Verdú interpreta el papel de Paz, una mujer con una vida aparentemente perfecta, pero que se siente angustiada por ciertas cosas de su entorno: problemas con su pareja, se ve superada por una chica joven en su trabajo, disputas con sus amigas... Hasta que un día, decide recurrir a un terapia que le hará decir absolutamente todo lo que piensa, sin rodeos. "Lo que hace es un suicidio social, pero Paz es un personaje muy agradecido, un bombón", ha explicado la actriz.

La película es un ‘remake’ de la exitosa cinta chilena dirigida por Nicolás López –colega de Santiago Segura–, ‘Sin filtro’. El cineasta español decidió comprarle los derechos y crear ‘Sin rodeos’, su primera cinta fuera de la saga ‘Torrente’. "No tiene nada que ver con él, pero, también en esta película se retratan las miserias de la sociedad, desde otro punto de vista", ha apuntado el profesor Luis Alegre, coordinador del ciclo.

Los personajes secundarios son prototipos, tópicos de la sociedad española. "Todos son reconocibles, todos conocemos a personas como las que aparecen en la película", ha ironizado Verdú, que, por cierto, aparece en todas y cada una de las secuencias.

"Víctima de estos tiempos"

Su personaje es "víctima del estrés de estos tiempos, de la velocidad vertiginosa que gobierna este mundo tan superficial y tan estúpido, tan violento, donde nadie escucha a nadie, parece que estamos muy comunicados, pero no es así", ha dicho Alegre.

"De Paz, me quedo con lo valiente que es", ha recalcado Verdú. Muchas veces, en la vida, callamos lo que queremos decir. Pero, por encima de todo, está la dignidad, ha insistido. Con esta película, la intérprete espera que haya gente "que se atreva a dar los pasos que da Paz", a decir lo que piensan. "Yo no me callo nada", ha bromeado la actriz, que ha afirmado haberse sentido identificada con su personaje.

"Absolutamente feminista"

Verdú ha subrayado que es una película "absolutamente feminista" y se ha atrevido a predecir que este año marcará "un antes y un después" en las reivindicaciones de las mujeres. Además, ha desterrado aquellos tópicos que giran en torno a la figura de Santiago Segura, estigmatizado, en ocasiones, por la sombra de ‘Torrente’: "Él es feminista, huele bien y bebe solo agua", ha dicho. "Es todo lo contrario".

Tras más de 70 películas, para la actriz, lo más importante a la hora de sumarse a un nuevo proyecto es "la historia, que me interese, que me llene, me conmueva, que el personaje tenga unas aristas para poder trabajar en él".

"Maribel lleva viniendo aquí desde el principio de su carrera, es prácticamente aragonesa", ha bromeado Alegre. La actriz, encantada, ha recalcado su intención de volver este año a ‘su’ tierra para presentar sus próximas películas: ‘Superlópez’ y ‘Ola de crímenes’.