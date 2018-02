'Texas', en concierto el 30 de junio en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Además, el grupo británico estará también en Gijón, el domingo 1 de julio en el Teatro de la Laboral; en León, el lunes 2 de julio en el Pabellón Multiusos; y en San Sebastián, el martes 3 de julio en el Kursaal.

Las entradas para estos conciertos se podrán adquirir a partir de las 10.00 del próximo jueves, 8 de febrero. Para Zaragoza, a través de entradas.ibercaja.es, teatrodelasesquinas.com, taquilla del Teatro de las Esquinas y Linacero CC. Independencia.

Sin duda, lo de Texas es una carrera de fondo, seguida de cerca por una legión de fans que los ha acompañado y ha crecido con ellos. Quedan grandes temas en una trayectoria como la suya, canciones de esas que todos los seguidores de la banda esperan volver a escuchar en directo una y otra vez, como 'I Don’t Want a Lover', 'Say What You Want', 'Summer Son', 'Inner Smile', 'Black Eyed Boy', 'When We Are Together'. Tmas que no han dejado de sonar en todo este tiempo y que no faltarán en su gira de verano.

Coincidiendo con la salida a la venta de su último álbum, 'Jump On Board', la banda regresaba en 2017 con una gira europea de más de cuarenta conciertos, donde además de sus nuevos temas no faltó ninguno de sus hits.

'Jump On Board' es su primer álbum de estudio desde 'The Conversation' en 2013. Su primer single, 'Let's Work It Out', mantenía las grandes expectativas a las que tiene acostumbrados una banda que acumula ya más de 35 millones de discos vendidos, y que ha situado tres de ellos en el número 1, siete entre los diez primeros puestos y 13 'singles' en el 'top 10'.