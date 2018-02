El paso de Amaia, ganadora de OT, por la academia

Amaia Romero ganó este martes de madrugada la última edición de 'Operación Triunfo' y su paso por el programa ha dejado momentos que permanecerán para siempre en la memoria de los espectadores. Tanto, que la pamplonesa se ganó a pulso el sobrenombre de 'Amaia de España'.

Los inicios

La primera actuación de Amaia en el concurso vino de la mano de 'Starman' de David Bowie, tras la que el jurado, a pesar de sus reticencias iniciales, consideró que era merecedora de formar parte de la academia.

Su primer actuación como concursante oficial de OT fue junto a Nerea con un tema de Luis Eduardo Aute ('Las cuatro y diez'), en la que la de pamplona mostró uno de sus lados más dulces y comenzó a ganarse la simpatía del público.

En la segunda gala se convirtió en favorita con 'Todas las flores', de presuntos implicados. Una gala en la que el público la escogió como su concursante favorita a través de sus votos.

Su relación con Alfred

Fue el 13 de noviembre, en la tercera gala, cuando todo empezó. Amaia y el también finalista Alfred cantaron a dueto 'City of stars'. Una interpretación en la que saltaron chispas y en la que dio comienzo la complicidad y la conexión entre ambos concursantes.

Después de eso llegaron las declaraciones de amor, los besos tras las actuaciones y las confesiones y el miedo al pensar qué les deparará ahora que ha finalizado el programa. Almaia fue el mote que la pareja recibió por parte de los espectadores e internautas.

Sin embargo, el camino de ambos no ha hecho más que empezar, ya que la pareja representará a España en el próximo festival de Eurovisión con 'Tu canción'.

Su naturalidad

Pero sin duda, Amaia deja grandes momentos en la academia fruto de su naturalidad.

Como cuando la peluquería del programa decidió que Amaia necesitaba un cambio de look y tuvo que enfrentarse al pase de micros con las mechas a medio hacer: "Me han dicho 'rollo surfero', ¿pero qué dices de surfero? ¡Qué me estás contando si yo soy de Pamplona!", comentó sobre su nuevo peinado.

Lo que yo me he reido con esta chica en el 24h... no tiene precio!! "Mechas royo surfero?, que soy de Pamplona..." #OTDirecto19N #Amaia pic.twitter.com/QhVjRsiTRW — Jose Carrion (@HardCarrion) 19 de noviembre de 2017

En otra ocasión, el conductor del programa, Roberto Leal, le preguntó cómo se encontraba, a lo que ella respondió que "bien", aunque se estaba "haciendo algo de pis".

Una sinceridad que, sin duda, fue uno de los motivos que más la llevaron a empatizar con el público.

Un pasado ya televisivo

La ganadora de 'Operación Triunfo' tenía claro desde niña que quería dedicarse al mundo de la música. Y es que el de OT no fue el primer plató que pisaba.

Con tan solo 10 años ya participó en un concurso de piano televisado en el que quedó tercera. A los 13 volvió a aparecer en televisión para probar suerte con sus habilidades en el programa 'El número uno' de Antena 3, en el que, por cierto, ya coincidió con Mónica Naranjo.

Fueron solo los comienzos de un futuro prometedor, el que le espera ahora tras su paso por la academia de Operación Triunfo.