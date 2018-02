Así fue la gala final de Operación Triunfo

Operación Triunfo cerró anoche una de sus ediciones más exitosas. La esperada y multitudinaria última gala sirvió para proclamar a Amaia como triunfadora de la academia más famosa de la televisión. Ana Guerra, Alfred, Aitana, Miriam y Amaia, eran los cinco aspirantes al triunfo. Nervios, emoción y, sobre todo, mucha música, fueron algunos de los elementos que no faltaron en la ansiada final, que fue retransmitida en varias salas de cine de toda España.

Al arrancar la gala, los 5 finalistas interpretaron 'Mi gran noche' junto a Raphael:

A continuación Alfred, el único varón de la gran final, salió al escenario para interpretar la versión de Jamie Cullum, con solo de trombón incluido, del tema ‘Don’t Stop the Music', de Rihanna. Pese a que sorprendió, con su particular estilo, el catalán no se hizo con el triunfo y resultó al final de la gala el cuarto clasificado.

Tras él, la tinerfeña Ana Guerra interpretó ‘Volver’, de Carlos Gardel, dando así continuidad a su estilo latino con el que tanto éxito ha cosechado a su paso por el concurso. Ana Guerra tampoco pasó a la última fase del concurso al final de la noche, pues resultó la quinta clasificada.

La catalana Aitana logró pasar a la segunda ronda de actuaciones interpretando el tema ‘Chandelier’, de Sia, una canción que ya defendió en el casting final con el que logró entrar a la academia.

Amaia, la triunfadora de la noche y que ya partía como la favorita para gran parte del público, defendió sobre el escenario, en primer lugar, la canción ‘Miedo’, de Mclan. Acompañada de un piano, la navarra se reencontró, así, con un tema que ya había cantado en alguna ocasión en la academia y que le hizo pasar a la ronda final.

Por último y para terminar la primera ronda de actuaciones, Miriam defendió el tema ‘Invisible’, de Malú. También ella pasó a la ronda final.

Tras acabar la primera ronda de actuaciones y conocerse que ni Ana Guerra ni Alfred pasaban a la ronda final, volvieron a subir al escenario Aitana, Amaia y Miriam para tratar de aprovechar la última oportunidad de hacerse con el triunfo y convertirse e vencedoras de Operación Triunfo 2017.

Aitana interpretó 'Bang Bang' de Jessie J:

Tras ella, Amaia volvió a subir al escenario para cantar 'Starman' de David Bowie:

Y por último Miriam interpretó 'No Te Pude Retener' de Vanesa Martín para terminar la segunda y última ronda de actuaciones de la gala final de Operación Triunfo 2017:

Pasadas la 1.30 de la noche Rosa López fue la encargada de llevar el sobre con el nombre de la ganadora de esta edición de Operación Triunfo. Entonces se supo que Miriam había quedado la tercera clasificada, con el 12% de los votos. Aitana resultó la segunda con un 42% de los votos y Amaia fue proclamada ganadora de esta edición de Operación Triunfo con un 46% de los votos.