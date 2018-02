María Pilar Clau: "Escribir una novela es lo más fascinante"

Surgió primero un personaje, Isadora Santorini; después, el título. Luego pensé otros personajes, otros títulos y otras historias; primeros folios que no conducían a nada. Sin embargo, la primera idea perseveraba en mi mente y, aunque no había seguido escribiendo, algo dentro de mí vibraba con ese título y se iba fraguando,

¿Qué le interesaba? ¿La relación entre dos hermanas, Amalia y Sofía? Por cierto, dedica la novela a su hermana Eva.

Es un regalo de cumpleaños. Unos días antes de su cumpleaños de 2014, un año tras la publicación de ‘Pétalos de luna’, le pregunté qué regalo deseaba y su respuesta fue que le dedicara una novela. Cuatro años después, lo ha recibido. Que la protagonista de ‘La sobrina’ tenga una hermana nada tiene que ver con esto.

¿Entonces?

Ni siquiera tenía prevista la existencia de Sofía cuando comencé a escribir la novela; surgió más tarde. A veces la historia propicia que aparezcan nuevos personajes, igual que otras veces los personajes favorecen que acontezca algo que no estaba previsto. No sé cómo lo hace el cerebro, pero me parece fascinante; debe de tener un mecanismo que genera miles de conexiones entre emociones, conocimientos, deseos, recuerdos. ¡Y no solo de lo que hemos vivido! También de lo que nos contaron, lo que soñamos, o lo que simplemente imaginamos. Escribir una novela es para mí lo más fascinante del mundo.

Da la sensación de que hay muchas cosas de su vida…

Es pura ficción. Por eso, escribirla ha sido puro disfrute. Lo único que tiene de real son los escenarios, todos. En especial los de Luna Real. Luna Real es Laluenga, con sus calles, su tierra y su cielo, sus montes… Los maravillosos paisajes que contempla Amalia Delibes, la heredera, desde su casa son los mismos con los que yo me recreo desde mi casa de Laluenga, la casa de mis padres. Los campos son los de mi hermano.

¿En qué medida es una indagación en los secretos de la familia?

Amalia Delibes indaga en ellos buscando una verdad. Pero ‘La sobrina’ no es tanto una indagación como una reflexión, una reflexión sobre la verdad. ¿Qué poder tiene una verdad que permanece oculta? ¿Sigue latiendo en la oscuridad y en el silencio esperando a que alguien la encuentre? ¿Qué porción de vida se le arrebata a quien se le oculta una verdad? ¿Qué se le entrega a cambio?

¿Cuáles son los temas que le atraen y que le perturban?

Me atraen todos aquellos que pueden ayudarme a ser mejor persona y a sentirme mejor conmigo misma y con los demás: la verdad, la confianza, la valentía, la libertad, la sabiduría, la humildad, la bondad, el amor… Me perturban los que alejan de ello: el miedo, la mentira, la hipocresía, la envidia… Todo lo humano me interesa.

¿Cree que todas las familias tienen un infierno de sombras?

No. En absoluto. Las etiquetas que imponemos a los demás nos confunden. Esos desencuentros, esas sombras, se dan en cualquier entorno; sin embargo, cuando se dan en la familia, que es el núcleo de nuestros afectos, pueden alcanzar una intensidad muy superior.

¿Por qué pasan los seres humanos de la indiferencia al interés, al egoísmo? ¿O cómo lo hacen sus personajes?

Todo está en todos. Si, como dicen, cada persona tiene unos 60.000 pensamientos diarios, y si de cada pensamiento que aplicamos a una misma emoción resulta un sentimiento distinto... Influyen nuestras experiencias, nuestros principios, valores… Todos somos lo mismo, pero nadie es igual a otro. Esa es la maravilla.

Un tema fundamental es la mentira. La mentira que nace de la corrupción y de la cadena de pequeñas mentiras.

He querido reflexionar sobre la verdad, que es un camino recto, amplio y luminoso por donde se puede transitar en paz y con libertad. Las mentiras apartan de ese camino. La verdad nos hace libres, mientras que la mentira se convierte en una cadena para quien la crea. La mentira puede ser también, en ocasiones, una forma de violencia. No creo que sea una inclinación a una autodestrucción, creo que en ocasiones es una forma de cobardía, otras veces es una forma de egoísmo o de vanidad.