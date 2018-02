Santiago Ramón y Cajal Agüeras: "Hay que impulsar el legado de Cajal de forma armonizada"

Sobrino bisnieto de premio Nobel, con el mismo nombre y, como él, patólogo.

Mi padre quería que yo fuera arquitecto, pero a mí desde pequeño me gustaron la medicina y la investigación. Fue algo más personal. Lógicamente, a mí me influyó mucho el apellido y también el nombre, el llamarme Santiago, a diferencia de otros hermanos. Eso ha propiciado que me autoimponga el hacer todo lo mejor posible, toda mi vida me han comparado con él, lo cual es una especie de mochila, positiva a veces y dura muchas otras.

Académico, profesor de la Autónoma de Barcelona, jefe de Anatomía patológica del Vall d’Hebron... Usted, que tiene una trayectoria muy dilatada, ¿suele hacer balance con la figura de Ramón y Cajal como trasfondo?