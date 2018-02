¿Qué pasa con los libros que nadie lee?

‘Sé valiente, sé el primero’ es el título que lleva la nueva campaña de la Biblioteca para Jóvenes Cubit (BJCubit) cuyo objetivo es sacar a la luz una serie de títulos prácticamente desconocidos ya que nunca se han prestado ni se han leído. Ana Díaz y Pilar Martín son las auxiliares de la biblioteca encargadas de esta nueva iniciativa que estará disponible hasta el 23 de febrero. “Queríamos un eslogan que llegase a la gente mientras curioseaba por entre los libros, que llamase la atención y que hiciera apetecible el préstamo”, explican.

La idea surge en noviembre de 2017. “Nuestra bibliotecaria nos encargó hacer un inventario del fondo de narrativa para llevar a cabo una limpieza y una revisión exhaustiva”, recuerdan. Se trata de una acción muy importante para el centro a la hora de recabar información sobre los libros adquiridos durante sus 8 años de vida. “Nos pusimos a trabajar revisando los documentos y separándolos por secciones y una de ellas era la de libros no prestados hasta la fecha”, explica Díaz.

El objetivo principal, lógicamente, es que los libros se presten: “Nuestra labor no tiene sentido si no hay difusión del fondo y la gente no se lleva los documentos a su casa”. La iniciativa surgió en una conversación mientras amontonaban varios de estos títulos para su revisión. ¿Por qué nunca nadie ha querido leerse estos libros?, y lo más importante: ¿por qué no darles una segunda oportunidad? “Muchas veces nos dejamos llevar por modas que centran nuestra atención en los libros de los autores del momento y no nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de publicaciones que merecen la pena”, reflexiona Díaz.