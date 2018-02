David Lozano: "Por amor, los jóvenes son capaces de correr cualquier riesgo"

¿Qué es ‘Desconocidos’?

Es una novela de suspense que mezcla ingredientes sentimentales y de misterio, que gira en torno a dos jóvenes que se enamoran a través de Twitter.

Una especie de cita a ciegas.

El relato juega con aspectos inquietantes de la realidad actual. Vivimos en una sociedad de ‘voyeurs’, donde todos nos asomamos a las vidas de los demás a través de las redes, espiamos e incluso se llega al acoso, al tiempo que nos ocultamos en esas máscaras que son los perfiles. Jugamos con nuestra identidad y, en ocasiones, lo que subyace en ese apetito desmedido por conocer existencias ajenas es una cierta soledad.

Es una novela de sentimientos y emociones.

Ambientada en la Barcelona actual, la trama sentimental conlleva una investigación policial paralela. La relación entre los protagonistas implica ciertos riesgos.

¿El libro premiado habla también de la soledad que genera internet?

La red ofrece un acceso casi ilimitado a la información, pero genera a la vez soledad. La protagonista, Lara, es una chica de 17 años que acaba de salir de una relación personal tóxica. Sus madrugadas son la hora más esperada del día ya que es cuando chatea con un chico muy interesante en la red. Desde el otro lado de la pantalla, Gerard también trasnocha para ‘estar’ con Lara. Tiene 19 años y vive en una residencia universitaria. Harto de que solo cuente el físico en las relaciones, se propone mediante un juego enamorar a una chica que nunca le haya visto. En el fondo, la novela refleja la soledad que se vive en la madrugada donde se habla con mucha gente, pero en la que nadie está a tu lado.

¿Las redes sociales han modificado las relaciones entre los adolescentes?

Internet es un invento maravilloso, pero el concepto de ‘amigo’ en Facebook se ha abaratado. ¿Es un amigo real? Supongo que no. En las redes hay postureo, pero amigos de verdad, no. Internet no sustituye las relaciones personales reales.

¿‘Desconocidos’ es una critica a las redes sociales?

En absoluto. Internet es un medio estupendo que nos permite comunicarnos con otras personas, pero entraña ciertos riesgos que a veces se nos olvidan porque, en ocasiones, puede arrastrarnos a una realidad virtual y entonces es cuando llegan las decepciones. Lo que sorprende en esta novela es la intensidad y las emociones que se pueden despertar a través de las redes sociales. Entre Lara y Gerard hay una relación en la que por amor ambos son capaces de correr cualquier tipo de riesgo.

¿Cómo son los protagonistas de su novela?

Son jóvenes soñadores, románticos, que se embarcan en el juego de ir conociéndose poco a poco sin llegar a verse. Son valientes porque están dispuestos a llegar hasta el final, pero, al mismo tiempo, también un poco imprudentes.

En su condición de profesor, ¿cree que los jóvenes son conscientes del peligro que suponen las redes sociales?

Al hacer de ellas un uso cotidiano, llegan a olvidarse de los riesgos. Prueba de ello es toda la información personal que facilitan. Los jóvenes tienen más formación, pero le han perdido el respeto a internet.

¿El mal uso de las redes genera violencia y acoso entre los adolescentes?

Son, sin duda, nuevos cauces para cualquier tipo de violencia y para hacer daño. Antes de internet el acoso escolar era solo físico. Ahora, al llegar a casa siguen los problemas.

Internet ha dado un vuelco a las relaciones sociales.

Internet ha cambiado el modo de relacionarse la gente joven. La amistad, el amor... pueden surgir en esa dimensión virtual, a pesar de una distancia que no es solo física. Desde el refugio seguro de sus habitaciones, ellos comparten sus sueños, sus confidencias. Se generan sentimientos de una intensidad sorprendente. Además, los mensajes permiten eludir la improvisación de lo presencial: uno decide cuándo contestar, y tiene margen para diseñar su respuesta. Se pierde espontaneidad. En ese sentido, resulta mucho más fácil comunicarse así que el cara a cara. El problema surge cuando la imagen que cada uno construye para internet es simple postureo. En internet se generan idealizaciones con las que no puede competir la realidad mucho más vulgar de cada uno.

¿A quién va dirigido el libro?

Adolescentes y jóvenes, fundamentalmente.

El Premio edebé está dotado con 30.000 euros. ¿La literatura da hoy para vivir?

Los premios son una ayuda excepcional. Personalmente no me puedo quejar, pero desde que comenzó la crisis, el sector ha quedado herido, por lo que hay que completar la escritura con otras tareas en forma de talleres de lectura, charlas,...

Los expertos dicen que se lee poco en España.

Hay un sector importante de la población que no lee nunca un libro, pero los jóvenes sí leen. El lector joven es exigente, impaciente, apasionado. Cuando una historia le convence, devora las páginas y vive con intensidad cada capítulo. Tiene una enorme capacidad soñadora, y eso es un lujo para un escritor. Al mismo tiempo, no obstante, también es capaz de emitir juicios muy severos.