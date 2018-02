Aránzazu Navarro expone sus mejores retratos

Aránzazu Navarro (Baracaldo, 1978) entiende la foto como un desafío. Especialmente el retrato. Este jueves, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Zaragoza, inauguraba su muestra ‘Retratos’ con quince piezas que ha publicado en los últimos años en HERALDO, donde es colaboradora. Son quince fotos cuidadosamente elegidas que muestran su inspiración de aroma clásico y su fina percepción del instante decisivo en la captura de un rostro.

"Al principio, tras estudiar en la Escuela de Fotografía de Huesca y asistir a los cursos de la galería Spectrum de Julio Álvarez, descubrí la foto artística, clásica. Me deslumbró un desnudo de Edward Weston por su forma de componer, las líneas, el ambiente y su sentido de la plasticidad. Luego, vi otros maestros que me han interesado mucho: Irving Penn, Cartier-Bresson, que es una maravilla, compone como casi nadie, y descubrí también el fotoperiodismo o la foto social de la mano de Dorothea Lange, quien, de entrada, no me gustaba mucho, pero poco a poco fui descubriendo sus valores, su sensibilidad y su energía", dice.

Mirar, sentir y aprender

Recuerda que desde que trabaja en prensa ha aprendido mucho de todos ellos, y de sus compañeros de profesión (alude a José Miguel Marco, Oliver Duch y Guillermo Mestre de HERALDO) y de otros fotógrafos: cita a Helmut Newton, maestro del desnudo más o menos procaz con mujeres de exuberancia carnal, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, "que capta como nadie el sentido del ritmo en el baile, la sensualidad de los cuerpos y el movimiento", o Juan Manuel Díaz Burgos. "Me encanta este artista: sus fotos de playa, las de temática espiritual, las de Cuba. Yo no sería capaz de hacer esas fotos: ¡esos culos, esa luz, ese modo de operar!". Agrega otra referencia: "Me gustó mucho la fotografía de la película ‘De tu ventana a la mía’, de Paula Ortiz. El responsable es Miguel Amoedo. Me interesa mucho su obra".