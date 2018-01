Tom Hanks dará vida al famoso presentador de televisión Fred Rogers

Tom Hanks protagonizará una película centrada en Fred Rogers, el famoso presentador estadounidense de televisión del espacio infantil 'Mister Rogers' Neighborhood', informó este lunes el medio especializado Variety.

Bajo el título 'You Are My Friend', esta película contará con la dirección de Marielle Heller, la realizadora de 'The Diary of a Teenage Girl' (2015).

Durante más de treinta años, Fred Rogers (1928-2003) condujo el célebre programa para niños 'Mister Rogers' Neighborhood', un espacio educativo infantil en el que el presentador también cantaba.