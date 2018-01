Todo lo que se sabe del final de Juego de Tronos

Por el momento, poco se sabe de cómo serán los seis capítulos que resuelvan todas las tramas pendientes de Poniente. ¿Los caminantes de la noche se harán con los Siete Reinos? ¿Jon Nieve por fin será digno para sentarse en el Trono de Hierro? ¿Servirán para algo los poderes de Bran Stark? ¿Los hermanos Lannister se reconciliarán? Las redes sociales, los foros y blogs de los seguidores de la serie están llenas de teorías de lo más variadas, pero ninguna confirmada por la productora. De hecho, HBO reconoció que se rodarían múltiples finales para evitar filtraciones.

Los únicos que saben algo del esperado final son sus protagonistas. En la pasada edición de los Globos de Oro, Emilia Clarke, actriz que interpreta a Daenerys Targaryen, Madre de Dragones, señaló a los medios su sorpresa tras leer el guión. "No sé si la televisión está preparada para el final de Juego de Tronos. Me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa. Llegué a las tres horas y todavía no lo había asumido. Eso sí, valdrá mucho, mucho la pena", apuntó la actriz. También Kit Harington, el atormentado Jon Nieve, afirmó haber llorado en la lectura de guión de la última temporada.