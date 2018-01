Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes presentarán los Goyas con su humor chanante y escatológico

No pagan especialmente bien, son en riguroso directo y el público acostumbra a hacer sangre de tu labor. Ser presentador de los Goya no es ningún chollo. Que se lo digan a Dani Rovira, que tras las críticas en redes sociales el segundo año que conducía los Premios de la Academia concluyó que "no merecía la pena". Después rectificó y, a pesar de los trolls, volvió en la última edición, que se saldó con una bajada de audiencia (23% de share, con 3,6 millones de espectadores).