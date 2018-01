'Los Futbolísimos', nuevo filme de Miguel Ángel Lamata, se estrenará en verano

"Ha sido una postproducción muy laboriosa. La película tiene bastantes efectos digitales y, aunque el equipo que se ocupa de la imagen y el sonido es el mejor, e incluye a algunos profesionales que han sido premiados con un Goya por su trabajo en ‘Mar adentro’, se han cuidado tanto los detalles que al final el trabajo se ha extendido. Siempre me preocupa mucho que las películas queden ‘bonitas’, que sea muy difícil mejorarlas en algo". Así relata el director zaragozano Miguel Ángel Lamata el trabajo de las últimas semanas con su última obra, ‘Los Futbolísimos’. El filme tenía previsto estrenarse esta primavera pero finalmente llegará a las pantallas españolas en verano. En distintos foros y webs especializados se da incluso una fecha, el 27 de julio, dato que desmienten desde el departamento de comunicación de la productora. "El estreno será en verano pero la fecha no es definitiva, puede haber cambios", advierten. En cualquier caso, ‘Futbolísimos’ va a ser la película familiar del próximo periodo estival. Por el gancho que tienen los personajes –protagonistas de una exitosa serie de libros infantiles–, y por el toque humorístico que imprime Lamata a todo lo que hace.

"Quienes han visto la copia de trabajo de la película están muy contentos con el resultado –señala–. Pero el mérito no es mío sino de los niños que intervienen en ella. La mayoría de ellos no tenía ninguna experiencia previa en el mundo del cine y han soportado muy bien el ‘látigo lamatiano’. Tanto, que no los considero mis actores, sino mis colegas. Yo no tengo hijos, pero sí sobrinos, y para ellos soy una especie de tío gamberro. Ese espíritu fue el que llevé al rodaje, que fue muy divertido pero también complicado, porque se hizo el verano pasado y con mucho calor. Pero disfruté como un animal. Sé que el cástin para seleccionar a los actores fue muy laborioso, con más de 3.000 candidatos, pero el trabajo que realizaron Eva Leira y Yolanda Serrano, que, por cierto, es zaragozana, fue genial. Encontrar a nueve niños protagonistas es extraordinariamente difícil, y ellas lo lograron". No son Lamata y Serrano los únicos aragoneses en la película, ya que en ella trabajan también actores como Samuel Miró, Jorge Asín, Jorge Usón, Raúl Sanz, Nacho Rubio o Laura Gómez-Lacueva. El rodaje se realizó el verano pasado en varias localizaciones de la sierra madrileña, Segovia y Guadalajara.

Para niños y adultos

El argumento gira en torno a un equipo de fútbol infantil y sus vicisitudes. Para Lamata, el fútbol es la excusa para contar una historia sobre compañerismo, superación y amistad. El director aragonés evita además la etiqueta de ‘infantil’. "No es una película para chavales de 12 años –subraya–. Si va a verla alguien de 60 se lo va a pasar muy bien".